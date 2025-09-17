अहमदनगर रेलवे स्टेशन हुआ अब 'अहिल्यानगर', स्टेशन कोड ANG ही रहेगा, रेलवे ने दी बदलाव को मंजूरी
अहमदनगर रेलवे स्टेशन हुआ अब 'अहिल्यानगर', स्टेशन कोड ANG ही रहेगा, रेलवे ने दी बदलाव को मंजूरी

Ahilyanagar Railway Station: अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब अहिल्यानगर हो गया है, लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के सम्मान में यह बदलाव किया गया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:50 AM IST
अहमदनगर रेलवे स्टेशन हुआ अब 'अहिल्यानगर', स्टेशन कोड ANG ही रहेगा, रेलवे ने दी बदलाव को मंजूरी

Railways renames Ahmednagar Railway Station as 'Ahilyanagar': भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है. लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के सम्मान में अब यह उनके नाम पर ‘अहिल्यानगर’ के नाम से जाना जाएगा. पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की अधिसूचना जारी की थी. यह फैसला महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने के निर्णय के अनुरूप है.

भारतीय रेलवे का बयान

भारतीय रेलवे ने अपनी विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा,  'पहले अहमदनगर के नाम से जाना जाने वाला स्टेशन अब आधिकारिक तौर पर अहिल्यानगर कर दिया गया है. तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना और भारत के महासर्वेक्षक के पत्र के अनुसार, स्टेशन का नया नाम इस प्रकार पढ़ा और लिखा जाएगा: देवनागरी लिपि (मराठी) में: ahilyaangr, देवनागरी लिपि (हिंदी) में: ahilyaangr, रोमन लिपि (अंग्रेजी) में: AHILYANAGAR.

स्टेशन कोड नहीं बदलेगा

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन कोड में कोई बदलाव नहीं होगा और अहिल्यानगर का स्टेशन कोड ANG ही जारी रहेगा. आपको बताते चलें कि अमलनेर (बी) और अहिल्यानगर के बीच ट्रेन सेवाएं पहले से ही चालू हैं. अमलनेर (बी)-बीड नई रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा और बीड और अहिल्यानगर के बीच उद्घाटन ट्रेन को 17 सितंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और विभिन्न गणमान्य व्यक्ति हरी झंडी दिखाएंगे.

बीड-अमलनेर (बी) सेक्शन में 6 स्टेशन हैं: बीड, राजुरी (नवगण), रायमोहा, विघनवाड़ी, जतनंदूर और अमलनेर (बी). भारतीय रेलवे ने कहा कि यात्रियों और आम जनता से अनुरोध है कि वे इस बदलाव पर ध्यान दें.

कौन हैं महारानी अहिल्याबाई?

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक राजमाता अहिल्याबाई होल्कर मध्य भारत के मालवा साम्राज्य की होल्कर रानी थीं. महारानी अहिल्याबाई भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माना जाता है. 18वीं शताब्दी में, मालवा की महारानी के रूप में, उन्होंने धर्म का संदेश फैलाने और अपने राजकाज के दौरान औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

महारानी अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से जानी जाता था. 31 मई, 1725 को अहमदनगर (महाराष्ट्र) के जामखेड स्थित चोंडी गांव में जन्मी अहिल्या बेहद साधारण पृष्ठभूमि से थीं. उनके पिता, मनकोजी राव शिंदे, गांव के मुखिया थे और जिन्होंने उन्हें पढ़ना-लिखना सिखाया. युवावस्था में ही, उनकी सादगी और चरित्र की दृढ़ता ने मालवा क्षेत्र के राजा मल्हार राव होल्कर का ध्यान आकर्षित किया. वे युवा अहिल्या से इतने प्रभावित हुए कि 1733 में उन्होंने उनका विवाह अपने वीर पुत्र खंडेराव होल्कर से कराया था. 

पिछले साल राज्य सरकार ने लिया था फैसला

 

पिछले साल अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जिला करने की मांग को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली थी.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Ahmednagar Railway StationAhilyanagar

