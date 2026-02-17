Explainer: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले जाएगा IT की नौकरियां या खुलेगा नए अवसरों का दौर?

Is AI Replacing IT Jobs : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन है. IT इंडस्ट्री और तमाम पेशों से जुड़े लोगों के मन में बस एक सवाल गूंज रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी नौकरी खा जाएगा और और मौके पैदा करेगा. आइए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर होगा? बता दें, अगर AI को बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े इनोवेशन से US में करीब 6-7% को वर्कफोर्स को हटाया जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है. आपके इनबॉक्स, आपकी स्प्रेडशीट, आपके सर्च बार में और तेजी से आपके वर्कप्लेस में भी मौजूद है. असली सवाल ये नहीं है कि AI आपकी नौकरी बदल देगा या नहीं. बल्कि ये है कि क्या आप इसके साथ बदलेंगे. क्या यह आपको बेरोजगार कर देगा. आपको अपस्किल करने के लिए मजबूर करेगा या आपको एक बिल्कुल नए फील्ड में धकेल देगा. यही असली सवाल है और इसका कोई एक जवाब नहीं है.

लेकिन गोल्डमैन सैक्स रिसर्च के मुताबिक, इसका असर कुछ समय के लिए ही हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बनने वाले नए जॉब के मौके आखिरकार लोगों को दूसरी कैपिसिटी में काम पर लगा देंगे.

एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसमें एक बड़ा बदलाव होगा. कुछ रोल खत्म हो जाएंगे लेकिन कई नए रोल सामने आएंगे. वर्कर्स के लिए जरूरी है कि वे खुद को ढालें ​​और नई स्किल्स सीखें. AI प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और इंडस्ट्रीज को बदल देगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने में हाल ही में आई तेजी और AI से जुड़ी लेऑफ की रिपोर्टों ने ये चिंता बढ़ा दी है कि AI से बड़े पैमाने पर लेबर को हटाया जाएगा.

क्या AI आपकी नौकरी ले लेगा?

सही जवाब, आपके सेक्टर पर निर्भर करता है. माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च के मुताबिक, नॉलेज वर्कर- ट्रांसलेटर, राइटर, एनालिस्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सबसे अधिक एक्सपोज्ड हैं. हेल्थकेयर, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स में फ्रंटलाइन रोल बढ़ सकते हैं क्योंकि ऑफिस की नौकरियां ऑटोमेटेड हो रही हैं. ये आपके स्किल सेट पर निर्भर करता है. AI स्किल्स से सैलरी प्रीमियम मिलता है. एनालिटिकल सोच और एडैप्टेबिलिटी को अधिक पसंद किया जा रहा है.

यूरोपियन कमीशन ने चेतावनी दी है कि फायदा मुख्य रूप से हाई-स्किल्ड वर्कर और कुछ खास इलाकों को हो सकता है जहां टारगेटेड सपोर्ट नहीं है और यह स्पीड पर निर्भर करता है. माइक्रोसॉफ्ट के सुलेमान जैसे कुछ CEO 18 महीने के बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं. मैकिन्से के मुताबिक, अधिकतर कंपनियां अभी भी पायलट मोड में हैं.

एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग ने कहा था कि हर नौकरी पर असर पड़ेगा और तुरंत. इसमें कोई शक नहीं है. आप अपनी नौकरी AI की वजह से नहीं खोएंगे, लेकिन आप अपनी नौकरी किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से खो देंगे जो AI का इस्तेमाल करता है. AI के दौर में काम का भविष्य एक अचानक बड़ी गिरावट जैसा नहीं होगा. ये लगातार रीकॉन्फ़िगरेशन जैसा दिखेगा जहां रोल्स को अलग किया जाएगा. वर्कफ्लो को फिर से डिजाइन किया जाएगा और स्किल्स को रियल टाइम में फिर से लिखा जाएगा.

क्या AI की वजह से पहले से ही नौकरियां जा रही हैं?

कुछ पब्लिक कंपनियों की हालिया कमेंट्री से पता चलता है कि लेबर मार्केट पर पहले से ही AI से जुड़े असर पड़ रहे हैं. टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि वे जेनरेटिव AI से एफिशिएंसी में बढ़ोतरी देख रहे हैं. ये उनकी हायरिंग को धीमा करने के लिए काफी है. इसके बावजूद AI को अपनाना अभी भी काफी कम है. खासकर मीडियम और छोटी कंपनियों में.

किन इंडस्ट्री पर AI का असर पड़ रहा है?

कुछ खास इंडस्ट्री में रुकावट के शुरुआती संकेत हैं. AI से जुड़ी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी की वजह से लेबर की मांग में कमी की रिपोर्ट के बीच, मार्केटिंग कंसल्टिंग, ग्राफिक डिजाइन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और टेलीफोन कॉल सेंटर जैसी इंडस्ट्रीज में नौकरी की ग्रोथ ट्रेंड से नीचे आ गई है.