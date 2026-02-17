Advertisement
trendingNow13112150
Hindi NewsबिजनेसExplainer: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले जाएगा IT की नौकरियां या खुलेगा नए अवसरों का दौर?

Explainer: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले जाएगा IT की नौकरियां या खुलेगा नए अवसरों का दौर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में नौकरियों को नया आकार दे रहा है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसमें एक बड़ा बदलाव होगा. कुछ रोल खत्म हो जाएंगे लेकिन कई नए रोल सामने आएंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले जाएगा IT की नौकरियां या खुलेगा नए अवसरों का दौर?

 Is AI Replacing IT Jobs : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन है. IT इंडस्ट्री और तमाम पेशों से जुड़े लोगों के मन में बस एक सवाल गूंज रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी नौकरी खा जाएगा और और मौके पैदा करेगा. आइए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर होगा? बता दें, अगर AI को बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े इनोवेशन से US में करीब 6-7% को वर्कफोर्स को हटाया जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है. आपके इनबॉक्स, आपकी स्प्रेडशीट, आपके सर्च बार में और तेजी से आपके वर्कप्लेस में भी मौजूद है. असली सवाल ये नहीं है कि AI आपकी नौकरी बदल देगा या नहीं. बल्कि ये है कि क्या आप इसके साथ बदलेंगे. क्या यह आपको बेरोजगार कर देगा. आपको अपस्किल करने के लिए मजबूर करेगा या आपको एक बिल्कुल नए फील्ड में धकेल देगा. यही असली सवाल है और इसका कोई एक जवाब नहीं है.

लेकिन गोल्डमैन सैक्स रिसर्च के मुताबिक, इसका असर कुछ समय के लिए ही हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बनने वाले नए जॉब के मौके आखिरकार लोगों को दूसरी कैपिसिटी में काम पर लगा देंगे.

एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसमें एक बड़ा बदलाव होगा. कुछ रोल खत्म हो जाएंगे लेकिन कई नए रोल सामने आएंगे. वर्कर्स के लिए जरूरी है कि वे खुद को ढालें ​​और नई स्किल्स सीखें. AI प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और इंडस्ट्रीज को बदल देगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने में हाल ही में आई तेजी और AI से जुड़ी लेऑफ की रिपोर्टों ने ये चिंता बढ़ा दी है कि AI से बड़े पैमाने पर लेबर को हटाया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या AI आपकी नौकरी ले लेगा?

सही जवाब, आपके सेक्टर पर निर्भर करता है. माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च के मुताबिक, नॉलेज वर्कर- ट्रांसलेटर, राइटर, एनालिस्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सबसे अधिक एक्सपोज्ड हैं. हेल्थकेयर, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स में फ्रंटलाइन रोल बढ़ सकते हैं क्योंकि ऑफिस की नौकरियां ऑटोमेटेड हो रही हैं. ये आपके स्किल सेट पर निर्भर करता है. AI स्किल्स से सैलरी प्रीमियम मिलता है. एनालिटिकल सोच और एडैप्टेबिलिटी को अधिक पसंद किया जा रहा है.

यूरोपियन कमीशन ने चेतावनी दी है कि फायदा मुख्य रूप से हाई-स्किल्ड वर्कर और कुछ खास इलाकों को हो सकता है जहां टारगेटेड सपोर्ट नहीं है और यह स्पीड पर निर्भर करता है. माइक्रोसॉफ्ट के सुलेमान जैसे कुछ CEO 18 महीने के बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं. मैकिन्से के मुताबिक, अधिकतर कंपनियां अभी भी पायलट मोड में हैं.

fallback

एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग ने कहा था कि हर नौकरी पर असर पड़ेगा और तुरंत. इसमें कोई शक नहीं है. आप अपनी नौकरी AI की वजह से नहीं खोएंगे, लेकिन आप अपनी नौकरी किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से खो देंगे जो AI का इस्तेमाल करता है. AI के दौर में काम का भविष्य एक अचानक बड़ी गिरावट जैसा नहीं होगा. ये लगातार रीकॉन्फ़िगरेशन जैसा दिखेगा जहां रोल्स को अलग किया जाएगा. वर्कफ्लो को फिर से डिजाइन किया जाएगा और स्किल्स को रियल टाइम में फिर से लिखा जाएगा.

ये भी पढ़ें : रूस के एक यूटर्न से महा क्रैश होगा सोना,1 लाख के नीचे जाएगा Gold?

 

क्या AI की वजह से पहले से ही नौकरियां जा रही हैं?

कुछ पब्लिक कंपनियों की हालिया कमेंट्री से पता चलता है कि लेबर मार्केट पर पहले से ही AI से जुड़े असर पड़ रहे हैं. टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि वे जेनरेटिव AI से एफिशिएंसी में बढ़ोतरी देख रहे हैं. ये उनकी हायरिंग को धीमा करने के लिए काफी है. इसके बावजूद AI को अपनाना अभी भी काफी कम है. खासकर मीडियम और छोटी कंपनियों में.

किन इंडस्ट्री पर AI का असर पड़ रहा है?

कुछ खास इंडस्ट्री में रुकावट के शुरुआती संकेत हैं. AI से जुड़ी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी की वजह से लेबर की मांग में कमी की रिपोर्ट के बीच, मार्केटिंग कंसल्टिंग, ग्राफिक डिजाइन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और टेलीफोन कॉल सेंटर जैसी इंडस्ट्रीज में नौकरी की ग्रोथ ट्रेंड से नीचे आ गई है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Aartificial Intelligence

Trending news

भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
Mani Shankar Aiyar
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA: मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत! भाई ही बना दुश्मन, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग
DNA
DNA: मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत! भाई ही बना दुश्मन, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग