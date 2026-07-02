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AI की रफ्तार पड़ी धीमी! एशियाई बाजारों में गिरावट, लेकिन भारतीय IT स्टॉक्स ने मारी बाजी

दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर सूचकांक KOSPI लगभग 8% तक टूट गया, जबकि ताइवान का शेयर बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा. निवेशकों का मानना है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है और अब इसकी रफ्तार जरूरत से ज्यादा हो सकती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 02, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:39 PM IST
AI की रफ्तार पड़ी धीमी! एशियाई बाजारों में गिरावट, लेकिन भारतीय IT स्टॉक्स ने मारी बाजी
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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