/AI की रफ्तार पड़ी धीमी! एशियाई बाजारों में गिरावट, लेकिन भारतीय IT स्टॉक्स ने मारी बाजी

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ताजा गिरावट ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या AI से जुड़ी शानदार रैली पहले जैसी रफ्तार से आगे बढ़ पाएगी. पिछले एक साल में सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को असाधारण रिटर्न दिया था. लेकिन, अब वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. इस गिरावट के बावजूद दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार इस साल के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल है. AI से जुड़ी कंपनियों में तेजी के दम पर बाजार ने मजबूत बढ़त बनाई थी. लेकिन इस सप्ताह की बिकवाली ने निवेशकों का भरोसा कुछ कमजोर किया है.