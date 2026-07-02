/AI की रफ्तार पड़ी धीमी! एशियाई बाजारों में गिरावट, लेकिन भारतीय IT स्टॉक्स ने मारी बाजी

Indian Stock Market : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दम पर एशियाई शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तेजी लाने वाली रैली अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है. गुरुवार को दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर हब में चिप कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है. निवेशकों को आशंका है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया भारी निवेश जरूरत से ज्यादा हो गया है और अब इसमें ओवरकैपेसिटी का खतरा बढ़ रहा है.
इसके उलट भारतीय IT कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली, जहां एशिया में AI हार्डवेयर कंपनियों पर दबाव रहा. वहीं, भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों को AI अपनाने की अगली लहर का बड़ा लाभार्थी माना जा रहा है.
दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर सूचकांक KOSPI लगभग 8% तक टूट गया, जबकि ताइवान का शेयर बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा. निवेशकों का मानना है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है और अब इसकी रफ्तार जरूरत से ज्यादा हो सकती है.
दक्षिण कोरिया की दिग्गज चिप निर्माता सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 9% से ज्यादा टूट गए, जबकि SK Hynix में करीब 15% की भारी गिरावट दर्ज की गई. वहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) के शेयरों में कमजोरी आने से ताइवान का बाजार भी दबाव में रहा.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में बिकवाली की शुरुआत उन खबरों के बाद हुई जिनमें कहा गया कि Meta प्लेटफॉर्म्स अपनी एडिशनल AI कंप्यूटिंग क्षमता को व्यावसायिक रूप से बेचने की योजना बना रही है. कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर और AI मॉडल्स तक पहुंच बेचकर इस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करना चाहती है. निवेशकों ने इसे इस संकेत के तौर पर देखा कि कुछ बड़ी टेक कंपनियों ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूरत से ज्यादा निवेश कर लिया है और अब उसके उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
इसके अलावा, ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आईं कि Apple मेमोरी चिप्स की खरीद के लिए दो चीनी सेमीकंडक्टर कंपनियों पर विचार कर रही है. इससे दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK Hynix जैसी कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका पैदा हो गई.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में AI से जुड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई थी. अब निवेशकों को लगने लगा है कि इन कंपनियों का वैल्यूएशन उनकी वास्तविक कारोबारी स्थिति से काफी आगे निकल चुका है.
जहां दुनिया भर में AI हार्डवेयर कंपनियों के शेयर बिक रहे थे. वहीं, भारतीय IT कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया. निफ्टी IT इंडेक्स 4.6% तक उछलकर 26,946.35 पर पहुंच गया था. इससे पहले ये लगातार चार कारोबारी सेशंस में 6.5% गिरकर पांच साल से अधिक के निचले स्तर पर पहुंच गया था.
इस तेजी की अगुवाई इंफोसिस ने की, जिसके शेयर 5% से ज्यादा चढ़ गए. वहीं, TCS और HCLTech में 4% से अधिक की तेजी रही. टेक महिंद्रा के शेयर भी लगभग 4% मजबूत हुए। इसके चलते IT सेक्टर दलाल स्ट्रीट का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बन गया।
विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण कोरिया और ताइवान की कंपनियां AI चिप्स और मेमोरी हार्डवेयर बनाती हैं, जबकि भारतीय IT कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंसल्टिंग और AI इम्प्लीमेंटेशन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं. जैसे-जैसे दुनिया भर की कंपनियां अपने कारोबार में AI को शामिल करेंगी. भारतीय IT कंपनियों को इन तकनीकों को लागू करने और मौजूदा सिस्टम में एकीकृत करने का काम मिलेगा. यही वजह है कि निवेशक इंफोसिस, TCS, HCLTech और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों को AI अपनाने की प्रक्रिया का बड़ा लाभार्थी मान रहे हैं.
भारतीय IT शेयरों में तेजी की एक और वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व से जुड़ी उम्मीदें भी रहीं. पिछले चार कारोबारी सेशंस में निफ्टी IT इंडेक्स 6.5% टूट गया था क्योंकि निवेशकों को डर था कि फेड इस साल के अंत तक ब्याज दरें बढ़ा सकता है. ऊंची ब्याज दरें अमेरिकी कंपनियों के टेक्नोलॉजी खर्च को कम कर सकती हैं. इसका असर भारतीय IT कंपनियों के कारोबार पर पड़ता है क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा उत्तरी अमेरिका से आता है. हालांकि, हालिया गिरावट के बाद निवेशकों ने इसे खरीदारी का अच्छा मौका माना और बड़े IT शेयरों में जमकर खरीदारी की.
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ताजा गिरावट ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या AI से जुड़ी शानदार रैली पहले जैसी रफ्तार से आगे बढ़ पाएगी. पिछले एक साल में सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को असाधारण रिटर्न दिया था. लेकिन, अब वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. इस गिरावट के बावजूद दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार इस साल के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल है. AI से जुड़ी कंपनियों में तेजी के दम पर बाजार ने मजबूत बढ़त बनाई थी. लेकिन इस सप्ताह की बिकवाली ने निवेशकों का भरोसा कुछ कमजोर किया है.