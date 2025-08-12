Google का क्रोम ब्राउजर बिकेगा? AI स्टार्टअप Perplexity ने खरीदने के लिए दिया 34.5 बिलियन डॉलर का ऑफर

दुनिया का सबसे फेमस वेब ब्राउजर क्रोम अब किसी और के हाथों में जा सकता है. गूगल की पहचान बन चुके इस ब्राउजर को खरीदने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च कंपनी Perplexity ने सीधे 34.5 बिलियन डॉलर (करीब 2.88 लाख करोड़ रुपये) का ऑफर दे डाला है. यह बोली गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) को बिना किसी पूर्व चर्चा के भेजी गई है. टेक इंडस्ट्री में यह खबर भूचाल की तरह फैल गई है, क्योंकि क्रोम न केवल इंटरनेट सर्फिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है, बल्कि गूगल के बिजनेस मॉडल का अहम हिस्सा भी है.

ऑफर क्यों आया?

द वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Perplexity का यह कदम उस समय आया है जब अमेरिका में गूगल पर मोनोपोली तोड़ने का दबाव बढ़ रहा है. पिछले साल एक फेडरल जज ने फैसला सुनाया था कि गूगल इंटरनेट सर्च में इलीगल मोनोपोली रखता है. अब अमेरिकी सरकार इस पर विचार कर रही है कि गूगल को क्रोम ब्राउजर बेचने और सर्च डेटा को प्रतियोगियों को लाइसेंस देने के लिए मजबूर किया जाए. जज अमित मेहता जल्द ही इस मामले में अंतिम उपायों पर फैसला सुनाने वाले हैं.

Perplexity की प्लानिंग और भरोसा

18 बिलियन डॉलर वैल्यू वाली Perplexity का कहना है कि इस डील के लिए उसने कई बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स से पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल कर लिया है. कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर दिमित्री शेवेलेंको ने कहा कि कई बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स ने इस ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से फाइनेंस करने के लिए हामी भर दी है. यह Perplexity का पहला साहसिक कदम नहीं है. इससे पहले कंपनी ने अमेरिका में टिक-टॉक के ऑपरेशन को अपने साथ मर्ज करने का प्रस्ताव भी दिया था.

क्रोम को कैसे बदलेगी Perplexity?

Perplexity जल्द ही अपना AI-समर्थित ब्राउजर ‘Comet’ लॉन्च करने वाली है. कंपनी का दावा है कि अगर वह क्रोम खरीदती है, तो किसी तरह के ‘छुपे बदलाव’ नहीं करेगी, ताकि यूजर्स के लिए भरोसा और स्थिरता बनी रहे. साथ ही, उसने अगले दो साल में क्रोम और उसके ओपन-सोर्स वर्जन क्रोमियम में 3 बिलियन डॉलर निवेश करने और मौजूदा टीम के बड़े हिस्से को नौकरी पर बनाए रखने का वादा किया है.

बड़ा सवाल- क्या गूगल मानेगा?

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि गूगल इस ऑफर को स्वीकार करेगा या नहीं. गूगल के लिए क्रोम सिर्फ एक ब्राउजर नहीं, बल्कि उसके विज्ञापन और सर्च बिजनेस का मजबूत स्तंभ है. लेकिन अगर अमेरिकी कोर्ट का दबाव बढ़ा, तो हालात बदल सकते हैं और यह सौदा टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सरप्राइज बन सकता है.