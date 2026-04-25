Advertisement
trendingNow13192591
Hindi NewsबिजनेसAI vs Jobs: 2026 बनता जा रहा है छंटनी का साल, Amazon से BBC तक दिग्गज कंपनियों में नौकरी पर संकट

AI vs Jobs: 2026 बनता जा रहा है छंटनी का साल, Amazon से BBC तक दिग्गज कंपनियों में नौकरी पर संकट

मेटा बड़े पैमाने पर नौकरी कटौती की तैयारी में है. कंपनी मई में हजारों कर्मचारियों की छंटनी करेगी. कर्मचारियों को बताया गया है कि वर्कफोर्स में करीब 10% कटौती होगी. इससे लगभग 8,000 लोग प्रभावित होंगे. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI vs Jobs: 2026 बनता जा रहा है छंटनी का साल, Amazon से BBC तक दिग्गज कंपनियों में नौकरी पर संकट

AI vs Jobs:  दुनियाभर की कई बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रही हैं. अमेजन, मेटा और ओरेकल जैसी कंपनियां हजारों नौकरियां खत्म करने की योजना बना रही हैं. इन फैसलों के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता इस्तेमाल, बदलती आर्थिक परिस्थितियां और कंपनियों की नई बिजनेस प्राथमिकताएं प्रमुख वजह मानी जा रही हैं.

अमेजन ले-ऑफ

अमेजन ने जनवरी में घोषणा की थी कि वो दुनियाभर में करीब 16,000 कॉरपोरेट पद खत्म करेगी. इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने 14,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी. इस कदम को कंपनी के आंतरिक पुनर्गठन का हिस्सा बताया गया था. पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ Galetti ने एक मेमो में कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य संगठन में नौकरशाही कम करना है.

Add Zee News as a Preferred Source

मेटा ले-ऑफ

मेटा भी बड़े पैमाने पर नौकरी कटौती की तैयारी में है. कंपनी मई में हजारों कर्मचारियों की छंटनी करेगी. कर्मचारियों को बताया गया है कि वर्कफोर्स में करीब 10% कटौती होगी. इससे लगभग 8,000 लोग प्रभावित होंगे. कई खाली पद भी नहीं भरे जाएंगे. छंटनी की प्रक्रिया 20 मई से शुरू होने की उम्मीद है. Meta AI में निवेश बढ़ा रही है. कंपनी इस साल AI पर करीब 135 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है. ये रकम पिछले तीन सालों के कुल निवेश के लगभग बराबर है.

माइक्रोसॉफ्ट ले-ऑफ

माइक्रोसॉफ्ट भी AI के बढ़ते प्रभाव के बीच वर्कफोर्स में बदलाव कर रही है. कंपनी ने गुरुवार को पुष्टि की कि वह अमेरिका में कुछ कर्मचारियों को स्वैच्छिक बायआउट ऑफर करेगी. ये एकमुश्त रिटायरमेंट प्रोग्राम अमेरिका के करीब 7% कर्मचारियों के लिए होगा, जिनकी उम्र और सेवा अवधि जोड़ने पर 70 या उससे अधिक होती है. इस योजना की अधिक जानकारी 7 मई को साझा की जा सकती है.

ये भी पढ़ें : देश में अमीरों की बाढ़! 5 साल में 63% बढ़ी अल्ट्रा रिच आबादी, छठे नंबर पर भारत

डिज्नी ले-ऑफ

वाल्ट डिज्नी आने वाले हफ्तों में करीब 1,000 नौकरियां खत्म कर सकती है. वाल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये छंटनी मार्च में जोश D'Amaro के CEO बनने से पहले ही तय की जा चुकी थी. इस दौर की छंटनी मुख्य रूप से मार्केटिंग और कॉरपोरेट भूमिकाओं में होगी. कंपनी फिल्म, टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में अपने प्रमोशनल ऑपरेशंस को इंटिग्रेट कर रही है. वित्त वर्ष 2025 के अंत तक डिज्नी में दुनियाभर में करीब 2.31 लाख कर्मचारी थे.

ओरेकल ले-ऑफ

ओरेकल ने 31 मार्च से छंटनी शुरू की थी. इसमें कई क्षेत्रों के कर्मचारी प्रभावित हुए. मई 2025 तक कंपनी में करीब 1.62 लाख फुल-टाइम कर्मचारी थे. प्रभावित कर्मचारियों को भेजे गए संदेश में कंपनी ने कहा कि मौजूदा बिजनेस जरूरतों को देखते हुए व्यापक संगठनात्मक बदलाव के तहत उनकी भूमिका समाप्त की जा रही है.

BBC ले-ऑफ

BBC अगले दो वर्षों में 2,000 तक नौकरियां खत्म करने की योजना बना रहा है. इसका उद्देश्य 500 मिलियन पाउंड (करीब 677 मिलियन डॉलर) की बचत करना है, जो उसके सालाना बजट का लगभग 10% है. ये पिछले एक दशक में BBC की सबसे बड़ी छंटनी मानी जा रही है. 

स्नैपचैट ले-ऑफ

Snapchat की पैरेंट कंपनी Snap Inc भी 15% से 20% कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ टीमों का आकार आधा किया जा सकता है. कंपनी के CEO Evan Spiegel इन ले-ऑफके पीछे AI की भूमिका को कितना महत्व देंगे, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है.

Nike ले-ऑफ

Nike करीब 1,400 नौकरियां खत्म कर रही है. इसमें ज्यादातर टेक्नोलॉजी टीमों के कर्मचारी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला नेतृत्व, नीतू समरा बनीं अंतरिम CEO

सिटी ले-ऑफ

सिटी अपनी वर्कफोर्स कटौती योजना जारी रखे हुए है. इसके तहत करीब 20,000 नौकरियां खत्म की जाएंगी. यह उसके कुल कर्मचारियों का लगभग 10% है. कंपनी ने जनवरी में कहा था कि छंटनी की प्रक्रिया 2026 तक जारी रहेगी.

डेल ले-ऑफ

डेल लगातार तीसरे साल अपने कर्मचारियों की संख्या में 10% कटौती कर चुकी है. 31 जनवरी 2026 तक कंपनी में करीब 97,000 कर्मचारी थे. ये पिछले साल के मुकाबले 11,000 कम हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

AI vs Jobs

Trending news

श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
Vaishno devi mandir
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
Salim Dola
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
Srinagar Drug Crackdown
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
aap
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
West Bengal Election 2026
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
aap
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी...! CM सरमा का ममता पर तीखा हमला, BJP की जीत का दावा
West Bengal Election 2026
घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी...! CM सरमा का ममता पर तीखा हमला, BJP की जीत का दावा
नाबालिग से छेड़छाड़ पर सूरत में हंगामा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; POCSO में केस दर्ज
Surat Crime
नाबालिग से छेड़छाड़ पर सूरत में हंगामा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; POCSO में केस दर्ज
5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP को अल्टीमेटम... पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन
West Bengal elections 2026
5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP को अल्टीमेटम... पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन