Flight ticket offer: इस वेबसाइट से बुक करें फ्लाइट का टिकट, महज 1500 रुपये में होगी बुकिंग; आज आखिरी दिन

Cheap ticket booking: हवाई चप्‍पल वाले लोग भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकते हैं. आप कहेंगे बस करिए. ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन एयर एशिया अपने ग्राहकों के लिए ऐसा ऑफर लेकर आया है. जिसके तहत आप 25 दिसंबर तक सिर्फ 1497 रुपये में फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं. हालांकि ये ऑफर उन्‍हीं लोगों के लिए है, जिन्‍हें 15 जनवरी से 14 अप्रैल के बीच यात्रा करनी है. अगर आप भी इस दौरान कहीं घूमने जाने का प्‍लान बना रहे हैं आपको इस ऑफर को गंवाना नहीं चाहिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं.

ऐसे उठाएं फायदा

Bank your new year resolutions now! Ring in 2023 with our #NewYearNewDeals sale, with fares starting ₹1,497! Book till 25 Dec for travel till 15 Apr 2023 on https://t.co/QiptjwMRjT or the AirAsia India mobile app. pic.twitter.com/bEwWXFlcLY

— AirAsia India (@AirAsiaIndia) December 23, 2022