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Air Fare: सस्ता हो सकता है हवाई सफर! सरकार ने दिए संकेत, एयरलाइंस घटा सकती हैं 'सरचार्ज'

Ram Mohan Naidu: क्रूड ऑयल के दाम घटने के बाद जेट फ्यूल पर इसका असर पड़ना तय है. ऐसे में आने वाले समय में हवाई सफर सस्‍ता हो सकता है. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने इसको लेकर पत्रकारों से बातचीत में इशारा भी क‍िया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 25, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:30 PM IST
Air Fare: सस्ता हो सकता है हवाई सफर! सरकार ने दिए संकेत, एयरलाइंस घटा सकती हैं 'सरचार्ज'
Image Credit: facebookSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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