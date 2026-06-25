Crude Oil Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रहे तनाव के बीच क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो इसका असर जेट फ्यूल की कीमत पर भी देखा गया. लेक‍िन अब क्रूड के दाम नीचे आने के बाद हवाई सफर करने वाले यात्रियों को भी आने वाले द‍िनों में बड़ी राहत मिल सकती है. ग्‍लोबल मार्केट क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर जंग से पहले के लेवल यानी 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. इससे पहले जब क्रूड ऑयल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चले गए थे, तब एटीएफ यानी हवाई ईंधन की कीमत और सरचार्ज में भारी बढ़ोतरी के कारण हवाई टिकट महंगे हो गए थे. अब तेल के दाम घटने के बाद देशभर में हवाई ईंधन की कीमत और टिकट के रेट पर सवाल उठने लगे हैं.