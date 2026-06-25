Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो इसका असर जेट फ्यूल की कीमत पर भी देखा गया. लेकिन अब क्रूड के दाम नीचे आने के बाद हवाई सफर करने वाले यात्रियों को भी आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल सकती है. ग्लोबल मार्केट क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर जंग से पहले के लेवल यानी 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. इससे पहले जब क्रूड ऑयल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चले गए थे, तब एटीएफ यानी हवाई ईंधन की कीमत और सरचार्ज में भारी बढ़ोतरी के कारण हवाई टिकट महंगे हो गए थे. अब तेल के दाम घटने के बाद देशभर में हवाई ईंधन की कीमत और टिकट के रेट पर सवाल उठने लगे हैं.
इस सबके बीच केंद्र सरकार की तरफ से इशारा दिया गया कि यदि जेट फ्यूल की कीमत में यह स्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है तो वे एयरलाइंस कंपनियों से टिकट पर लगने वाले सरचार्ज और एक्स्ट्रा फीस की समीक्षा करने को कह सकती हैं. सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार जेट फ्यूल (ATF) की कीमत पर बारीकी से नजर रख रही है. सरकार इस समय देश की अलग-अलग एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रही है. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि ईंधन की कीमत में आई हालिया गिरावट आगे भी जारी रहेगी या नहीं.
मौजूदा समय में ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर सरकार हर 15 दिन में जेट फ्यूल की कीमत की समीक्षा करती है. सिविल एविएशन मिनिस्टर ने साफ किया कि अभी हमें यह देखना होगा कि कीमत में आई यह कमी लंबे समय के लिए है या केवल कुछ समय का बदलाव है. इस मामले पर एयरलाइंस के साथ चर्चा चल रही है. केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछला कुछ समय एयरलाइंस सेक्टर के लिए बेहद अहम रहा. टिकट की कीमत और एक्सट्रा चार्ज को घटाने का कोई भी फैसला इस पर निर्भर करेगा कि ईंधन की कीमत में स्थिरता बनी रहती है या नहीं.
केंद्रीय मंत्री ने एएनआई से बातचीत में कहा कि पिछले चार महीने एयरलाइंस के लिए काफी अहम रहे हैं. जब सरकार को यह पूरा भरोसा हो जाएगा कि कीमत में यह स्थिरता लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी, तो वे एयरलाइंस से बात करेंगे. सरकार की कोशिश होगी कि यात्रियों पर पड़ने वाले सरचार्ज या मौजूदा अतिरिक्त किरायों के बोझ को कम करने के लिए कदम उठाया जाए. एटीएफ की बढ़ती लागत और एयरलाइंस की चिंता को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी र्ग.
सरकार ने वेस्ट एशिया संकट के कारण पैदा हुए फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान एयरलाइंस कंपनियों को सहारा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का 'प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड' तैयार किया है. सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि इस कदम से यह पता चलता है कि भारत सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है. इसके अलावा, जियो-पॉलिटिकल टेशन के बीच सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ के दाम को सीमित कर दिया है. इसके अलावा एयरपोर्ट चार्ज में कटौती की है. साथ ही इमरजेंसी क्रेडिट लिंकेज स्कीम के तहत मदद का दायरा बढ़ाया है.