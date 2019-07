Air France ने 26 पैसेंजर्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतारा, जानें क्या थी वजह

नई दिल्ली: एयर फ्रांस (Air France) ने मंगलवार देर रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट में सवार 26 यात्रियों को उतरने को कहा. दिल्ली से पेरिस जाने वाली इस फ्लाइट के क्रू मेंबर ने इन पैसेंजर्स से कहा कि वे स्वेच्छा से इस प्लेन से उतर जाएं, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यह उड़ान नहीं भर पा रही है.

न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो ट्वीट किया है. 33 सेकेंड के इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि फ्लाइट संख्या AF225 जो दिल्ली से पेरिस के लिए उड़ान भरने वाली थी, उसके क्रू मेंबर घोषणा कर रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से लगेज को और साथ में 26 पैसेंजर्स को ऑफलोड करना होगा. इसमें जो पैसेंजर्स शामिल होना चाहते हैं, वे सामने आएं.

#WATCH Staff of Air France flight AF225 from Delhi to Paris asks 26 passengers to voluntarily disembark, as their checked-in luggage would need to be offloaded for the plane to be able to take off, due to a technical problem. pic.twitter.com/LKw5Csq7IE

— ANI (@ANI) 10 July 2019