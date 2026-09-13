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Air India Bhopal-Delhi Flight: हवा में आई तकनीकी खराबी, भोपाल-दिल्ली Air India फ्लाइट AI1886 जयपुर डायवर्ट

भोपाल से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की AI1886 फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते जयपुर डायवर्ट की गई, जहां विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद तकनीकी जांच जारी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 13, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:43 PM IST
Air India Bhopal-Delhi Flight: हवा में आई तकनीकी खराबी, भोपाल-दिल्ली Air India फ्लाइट AI1886 जयपुर डायवर्ट
Image Credit: X/ANI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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