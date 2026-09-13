Air India Bhopal-Delhi Flight: हवा में आई तकनीकी खराबी, भोपाल-दिल्ली Air India फ्लाइट AI1886 जयपुर डायवर्ट

Bhopal-Delhi Flight : भोपाल से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI1886 को रविवार यानी 13 सितंबर को तकनीकी खराबी की सूचना के बाद जयपुर डायवर्ट कर दिया गया है. फ्लाइट ने भोपाल से सुबह करीब 8:47 बजे उड़ान भरी थी और इसे लगभग 9:55 बजे दिल्ली पहुंचना था. तकनीकी समस्या सामने आने के बाद विमान को जयपुर की ओर मोड़ा गया. विमान ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. फिलहाल, विमान की तकनीकी जांच की जा रही है. एयर इंडिया के मुताबिक, फ्लाइट का डायवर्जन निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत किया गया.
एयर इंडिया ने बताया कि जयपुर एयरपोर्ट पर उसकी ग्राउंड टीम यात्रियों को तत्काल सहायता और जरूरी सहयोग उपलब्ध करा रही है. एयरलाइन यात्रियों को जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचाने के प्रयास कर रही है. एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. एयरलाइन ने इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी.
“Flight AI1886 operating from Bhopal to Delhi on 13 September was diverted to Jaipur due to a technical issue as per laid down procedures. The aircraft landed safely at Jaipur and is undergoing checks in line with Air India's safety standards. Air India regrets the inconvenience…
— ANI (@ANI) September 13, 2026
एयरलाइन ने कहा, 'यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है.' विमान की तकनीकी जांच फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर जारी है. इस महीने की शुरुआत में भी एयर इंडिया की उड़ानें प्रभावित हुई थीं ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया की ब्रिटेन आने-जाने वाली कई उड़ानें प्रभावित हुई थीं.
बात दें, इससे पहले 11 सितंबर को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब नागपुर से हैदराबाद के लिए रवाना हुई इंडिगो की फ्लाइट को तकनीकी समस्या के चलते वापस नागपुर एयरपोर्ट लौटना पड़ा. इस घटना में ATR 72 विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-IYO था, ने सुबह करीब 8:30 बजे नागपुर से उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद पायलटों को विमान में तकनीकी गड़बड़ी का पता चला. इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर विमान को वापस नागपुर लाने का फैसला किया गया था.