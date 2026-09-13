Air India Bhopal-Delhi Flight: हवा में आई तकनीकी खराबी, भोपाल-दिल्ली Air India फ्लाइट AI1886 जयपुर डायवर्ट

Bhopal-Delhi Flight : भोपाल से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI1886 को रविवार यानी 13 सितंबर को तकनीकी खराबी की सूचना के बाद जयपुर डायवर्ट कर दिया गया है. फ्लाइट ने भोपाल से सुबह करीब 8:47 बजे उड़ान भरी थी और इसे लगभग 9:55 बजे दिल्ली पहुंचना था. तकनीकी समस्या सामने आने के बाद विमान को जयपुर की ओर मोड़ा गया. विमान ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. फिलहाल, विमान की तकनीकी जांच की जा रही है. एयर इंडिया के मुताबिक, फ्लाइट का डायवर्जन निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत किया गया.