विमान हादसे के बाद Air India ने ब्लैक किया पेज, चेयरमैन बोले, 'मैं बहुत आहत हूं', जारी किया हॉटलाइन नंबर

Air India Plane Crash: अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे का शिकार हो गई, विमान में 12 क्रू मेंबर्स के साथ 242 पैसेंजर्स सवार थे. टेकऑफ के पांच मिनट के भीतर ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसा इतना भयानक है कि इसमें किसी का बच पाना मुश्किल लग रहा है. इस विमान हादसे से आहत होकर एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेज ब्लैक कर दिया. इस विमान हादसे में मारे जाने वाले लोगों के प्रति शोक और एकजुटता व्यक्त करने के लिए एयर इंडिया ने अपने अपने एक्स पेज हैंडल काला कर दिया. एयर इंडिया ने हादसे से आहत होकर संवेदना जताने के लिए अपने पेज को ब्लैक कर दिया.

एयर इंडिया आहत

एयर इंडिया का विमान AI-171 आज दोपहर 1.38 मिनट पर उड़ान भरने के पांच मिनट के बाद हादसे का शिकार हो गया. हादसा क्यों हुआ इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है. हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. हादसे के बारे में एयर इंडिया से एक्स पर ट्वीट कर पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है. एअर इंडिया ने जानकारी देने के लिए हॉटलाइन नंबर 1800 5691 444 जारी किया है.

टाटा ग्रुप ने जताया दुख

एयर इंडिया का संचालन करने वाले टाटा ग्रुप इस हादसे से स्तब्ध है. एयर इंडिया के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बयान जारी कर हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 हादसे का शिकार हो गया. उन्होंने हादसे के शिकार सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति संवेदना जताई. कंपनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जाहिर की. उन्होंने कहा कि कंपनी की प्राथमिकता प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की मदद करना है. बता दें कि 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 171 टेकऑफ के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट के रिहायशी इलाके मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया. इस विमान में 10 क्रू मेंबर, 10 पायलट के साथ 242 लोग सवार थे.

UPDATE: In addition to the dedicated passenger hotline number 1800 5691 444, we have added another hotline number for foreign nationals +91 8062779200.

Air India requests media persons not to call the dedicated passenger hotline number.

— Air India (@airindia) June 12, 2025