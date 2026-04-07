Campbell Wilson Resign: एयर इंडिया के सीईओ पद से कैम्पबेल विल्सन का इस्तीफा होने के बाद एयरलाइन ने नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि नए सीईओ की तलाश पूरी होने तक वह नोटिस पीरियड में काम करेंगे.
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Air India News: बमुश्किल एक हफ्ता हुआ है जब इंडिगो के सीईओ पद से पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) ने इस्तीफा दिया था. अब एयर इंडिया (Air India) के सीईओ कैम्पबेल विल्सन (Campbell Wilson) के रिजाइन की खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा एयरलाइन को लगातार हो रहे घाटे के कारण दिया है. फाइनेंशियल ईयर 2026 में एयरलाइन को 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है. टाटा ग्रुप के हाथों में एयर इंडिया (Air India) की कमान आने के चार साल बाद भी बदलाव की रफ्तार उम्मीद से काफी कम है. रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने पिछले हफ्ते ही विल्सन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था. नया सीईओ मिलने तक वह नोटिस पीरियड के तहत काम करते रहेंगे.
विल्सन का रिजाइन जून 2025 में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर विमान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद और साफ होगा. हादसे में 241 लोगों की जान चली गई थी. रिपोर्ट आने के बाद नए सीईओ के नाम पर भी फैसला होने की उम्मीद है. एयर इंडिया के साथ विल्सन जुलाई 2022 में पांच साल के लिए जुड़े थे. टाटा ग्रुप की तरफ से कुछ महीने पहले ही नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी गई थी, जब विल्सन की तरफ से यह इशारा किया गया था कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कराना चाहते.
साल 1953 में सरकारी कंपनी बनी एयर इंडिया को साल 2022 में टाटा ग्रुप को बेचर दिया गया था. टाटा ग्रुप के हाथों में सौंपे जाने के दौरान एयर इंडिया की हालत अच्छी नहीं थी. कोविड के कारण पुराने प्लेन की मेंटीनेंस और नए प्लेन की खरीद में देरी हुई. एयरस्पेस बैन होने से रूट ज्यादा लंबे हो गए और खर्च बढ़ता गया. इन कारणों से लगातार घाटा बढ़ रहा है. इंडिगो से पीटर एंबर्स के इस्तीफे के बाद नए सीईओ को फाइनल कर दिया गया है. एयर इंडिया में नया सीईओ ढूंढने का प्रोसेस पहले से ही चल रहा है.
विल्सन की लीडरशिप में एयर इंडिया ने लगातार अपने बेड़े का विस्तार किया और कई बिजी मेट्रो रूट पर मार्केट लीडर इंडिगो को पीछे छोड़ दिया. लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्या ने नए एयरक्राफ्ट की डिलीवरी और पुराने प्लेन की मेंटीनेंस में देरी कर दी. विल्सन का रिजाइन बोर्ड की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है. नए सीईओ की नियुक्ति आने तक वह नोटिस पीरियड पर काम करेंगे. टाटा ग्रुप एयर इंडिया को मजबूत करने के लिए नई लीडरशिप की तलाश कर रहा है.