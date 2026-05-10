एयर इंडिया में बड़ा एक्शन; 3 साल में 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की बर्खास्तगी, CEO ने दी सख्त चेतावनी

Air India Cracks Down on Ethics Violations: देश की दिग्गज एयरलाइन एयर इंडिया ने पिछले तीन वर्षों में एथिकल (नैतिक) उल्लंघनों के चलते 1,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. कंपनी के सीईओ और एमडी एयर इंडिया के प्रमुख कैंपबेल विल्सन ने ये जानकारी हाल ही में एक टाउनहॉल मीटिंग के दौरान दी. विल्सन ने बताया कि इन मामलों में कर्मचारियों द्वारा विमान से सामान की अवैध हेराफेरी, अतिरिक्त बैगेज पर शुल्क न लेना और कर्मचारी लीजर ट्रैवल (ELT) सिस्टम का दुरुपयोग जैसे गंभीर उल्लंघन शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को तब भी सही आचरण करना चाहिए जब कोई देख न रहा हो और नैतिकता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस में मिलाकर बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है. मार्च में आई रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि 4,000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा लीजर ट्रैवल पॉलिसी में अनियमितताएं पाई गई थीं. इसके बाद कंपनी ने सख्त कदम उठाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

22,000 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान

कंपनी फिलहाल भारी वित्तीय दबाव का सामना कर रही है और लागत कटौती के तहत वेतन वृद्धि रोकने और गैर-जरूरी खर्चों में कमी जैसे कदम उठा रही है. विल्सन ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाला साल बेहद कठिन हो सकता है. वहीं, एयर इंडिया समूह को वित्त वर्ष 2025-26 में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है. इससे कंपनी पर दबाव और बढ़ गया है. टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में फिलहाल करीब 24,000 कर्मचारी कार्यरत हैं.