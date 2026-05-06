एयर इंडिया ने गर्मी के सीजन में रद्द की 500 फ्लाइट, ATF की बढ़ती कीमत से बिगड़ा खेल

Air India Flight Cut: आप भी अगर हवाई यात्रा करते हैं तो यह खबर आपको न‍िराश कर सकती है. जी हां, एयर इंडिया ने गर्मी के मौसम में अपनी करीब 500 फ्लाइट को रद्द करने का फैसला क‍िया है. इस कटौती के पीछे मुख्य कारण एटीएफ (Aviation Turbine Fuel) की दाम में लगातार आ रही तेजी है. एयर इंडिया की तरफ से उठाए गए कदम से ऐसे हजारों यात्रियों की प्लानिंग पर असर पड़ सकता है, ज‍िन्‍होंने गर्म‍ियों की छुट्टियों के लिए पहले से बुकिंग कराई थी या वो कराने का प्‍लान कर रहे थे.

एटीएफ की कीमत ग्‍लोबल मार्केट में लगातार बढ़ रही है. ग्‍लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में अस्थिरता और सप्लाई चेन में बाधा के चलते व‍िमान ईंधन काफी महंगा हो गया है. किसी भी एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्‍ट में फ्यूल की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक होती है. ऐसे में कीमत में मामूली बढ़ोतरी भी एयरलाइन के प्रॉफ‍िट पर भारी असर डालती है. एयर इंडिया का कहना है कि मौजूदा कीमत पर फ्लाइट को संचाल‍ित करना व्यावहारिक नहीं रह गया है.

फ्लाइट रद्द होने से सीटों की संख्‍या में कमी आएगी

एयरलाइन की तरफ से यह कटौती ऐसे समय में की गई है जब गर्मी की छुट्टियों के कारण हवाई यात्रा की ड‍िमांड अपने पीक पर होती है. एयर इंडिया ने ऐसे रूट्स पर फ्लाइट की संख्‍या को घटाया है, जहां पर यात्रियों की संख्या उम्मीद से कम थी या वहां विकल्प के तौर पर दूसरी फ्लाइट मौजूद है. फ्लाइट रद्द क‍िये जाने से उपलब्ध सीटों की संख्‍या में कमी आएगी. इसका सीधा असर टिकट की कीमतों पर पड़ सकता है. बचे हुए रूट्स पर किराया बढ़ने की संभावना है, ज‍िसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा.

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एयरलाइन ने द‍िया रिफंड करने का प्रोसेस

एयर इंडिया अपने बेड़े (Fleet) और क्रू (Crew) का बेहतर यूज करना चाहती है. हालि‍यों द‍िनों में तकनीकी कारण और स्टाफ की कमी से उड़ानों में देरी की खबरें आई थीं. 500 फ्लाइट की कटौती से एयरलाइन को अपने ऑपरेशन को ज्‍यादा मैनेज्‍ड और टाइमली संचाल‍ित करने में मदद मिलेगी. जिन यात्रियों की फ्लाइट इस फैसले के कारण रद्द हुई हैं, एयर इंडिया उन्हें ऑप्‍शन फ्लाइट में जगह देने या पूरा रिफंड (Refund) करने का ऑफर दे रहा है.