Air India Flights: होर्मुज संकट के बाद इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हो रहे तेल की मार एव‍िएशन सेक्‍टर पर भी देखी जा रही है. टाटा ग्रुप के माल‍िकाना हक वाली एयर इंडिया (Air India) ने इंटरनेशनल पैसेंजर को बड़ा झटका देते हुए अपनी कई इंटरनेशनल फ्लाइट में कटौती करने का ऐलान क‍िया है. एटीएफ (ATF) के आसमान छूते दाम और एयरस्‍पेस (Airspace) की पाबंदियों के कारण एयरलाइंस की ऑपरेशनल कॉस्‍ट लगातार बढ़ रही है. इसके बाद एयरलाइन की तरफ से कड़ा कदम उठाया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया ने जून से शुरू होने वाले अगले तीन महीने के लि‍ए अपने इंटरनेशनल नेटवर्क में बड़ा बदलाव क‍िया है. एयरलाइन ने दिल्ली से शिकागो, नेवार्क, सिंगापुर और शंघाई जैसे शहरों के लिए अपनी सर्व‍िस को पूरी तरह सस्‍पेंड कर द‍िया है. इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, पेरिस और टोरंटो जैसे बड़े शहरों के लिए भी फ्लाइट की फ्रीक्‍वेंसी को कम कर द‍िया गया है. एयरलाइन ने अपने नेटवर्क से रोजाना करीब 100 फ्लाइट की कटौती की है.

जेट फ्यूल के दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचे

एव‍िएशन सेक्‍टर में आई हलचल का अहम कारण वेस्‍ट एश‍िया में बढ़ता तनाव और होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) के आसपास पैदा हुई अस्थिरता है. ग्‍लोबल मार्केट में जेट ईंधन की कीमतें र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार, एटीएफ की कीमत 162.89 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. यह दाम फरवरी महीने के आख‍िर में महज 99.40 डॉलर पर था. किसी भी एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्‍ट में ईंधन की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत होती है.

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एयरलाइन के प्रॉफ‍िट पर बुरा असर

कीमत में आए इजाफे के कारण एयरलाइन के प्रॉफ‍िट पर बुरी तरह असर पड़ा. कॉस्‍ट‍िंग बढ़ती है तो कंपनियों के पास या तो टिकट की कीमतें बढ़ाने का विकल्प होता है या फिर घाटे वाले रूट्स पर सर्व‍िस बंद करने का. ऐसे में एयर इंडिया ने फिलहाल उड़ानों में कटौती का रास्ता चुना है. संकट के बीच एयरलाइन इंडस्‍ट्री ने सरकार से राहत की गुहार लगाई है. फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) की तरफ से चेतावनी दी गई क‍ि यदि बढ़ती लागत को कम करने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो दूसरी एयरलाइंस भी अपनी सर्व‍िस बंद कर सकती हैं.

फरवरी के मुकाबले दोगुने हो गए दाम

सरकार ने घरेलू विमान ईंधन पर बढ़ी हुई कीमत को वापस लिया था. लेकिन इंटरनेशनल रूट पर फ्लाइट के संचालन को लेकर क‍िसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है. दिल्ली में जेट फ्यूल के दाम मार्च के मुकाबले करीब दोगुने हो गए हैं. यह स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद और भी गंभीर हो गई है, ज‍िसमें उन्होंने ग्‍लोबल एनर्जी क्राइस‍िस और ईरान जंग के मद्देनजर देशवासियों से ईंधन की बचत करने, गैरजरूरी सफर रोकने और विदेशी मुद्रा को कम से कम खर्च करने की बात कही थी.