Advertisement
trendingNow13215625
Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज संकट के बीच हवाई यात्र‍ियों को झटका, एयर इंड‍िया ने रद्द की 100 इंटरनेशनल फ्लाइट

होर्मुज संकट के बीच हवाई यात्र‍ियों को झटका, एयर इंड‍िया ने रद्द की 100 इंटरनेशनल फ्लाइट

ATF Price Hike: इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने का असर हवाई ईंधन पर भी देखा जा रहा है. इसके बाद एटीएफ की कीमत में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. टाटा ग्रुप की एयरलाइन ने सैन फ्रांसिस्को, पेरिस और टोरंटो जैसे शहरों के लिए फ्लाइट की फ्रीक्‍वेंसी में कटौती कर दी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 13, 2026, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

Air India Flights: होर्मुज संकट के बाद इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हो रहे तेल की मार एव‍िएशन सेक्‍टर पर भी देखी जा रही है. टाटा ग्रुप के माल‍िकाना हक वाली एयर इंडिया (Air India) ने इंटरनेशनल पैसेंजर को बड़ा झटका देते हुए अपनी कई इंटरनेशनल फ्लाइट में कटौती करने का ऐलान क‍िया है. एटीएफ (ATF) के आसमान छूते दाम और एयरस्‍पेस (Airspace) की पाबंदियों के कारण एयरलाइंस की ऑपरेशनल कॉस्‍ट लगातार बढ़ रही है. इसके बाद एयरलाइन की तरफ से कड़ा कदम उठाया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया ने जून से शुरू होने वाले अगले तीन महीने के लि‍ए अपने इंटरनेशनल नेटवर्क में बड़ा बदलाव क‍िया है. एयरलाइन ने दिल्ली से शिकागो, नेवार्क, सिंगापुर और शंघाई जैसे शहरों के लिए अपनी सर्व‍िस को पूरी तरह सस्‍पेंड कर द‍िया है. इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, पेरिस और टोरंटो जैसे बड़े शहरों के लिए भी फ्लाइट की फ्रीक्‍वेंसी को कम कर द‍िया गया है. एयरलाइन ने अपने नेटवर्क से रोजाना करीब 100 फ्लाइट की कटौती की है.

जेट फ्यूल के दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचे

एव‍िएशन सेक्‍टर में आई हलचल का अहम कारण वेस्‍ट एश‍िया में बढ़ता तनाव और होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) के आसपास पैदा हुई अस्थिरता है. ग्‍लोबल मार्केट में जेट ईंधन की कीमतें र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार, एटीएफ की कीमत 162.89 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. यह दाम फरवरी महीने के आख‍िर में महज 99.40 डॉलर पर था. किसी भी एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्‍ट में ईंधन की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

एयरलाइन के प्रॉफ‍िट पर बुरा असर

कीमत में आए इजाफे के कारण एयरलाइन के प्रॉफ‍िट पर बुरी तरह असर पड़ा. कॉस्‍ट‍िंग बढ़ती है तो कंपनियों के पास या तो टिकट की कीमतें बढ़ाने का विकल्प होता है या फिर घाटे वाले रूट्स पर सर्व‍िस बंद करने का. ऐसे में एयर इंडिया ने फिलहाल उड़ानों में कटौती का रास्ता चुना है. संकट के बीच एयरलाइन इंडस्‍ट्री ने सरकार से राहत की गुहार लगाई है. फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) की तरफ से चेतावनी दी गई क‍ि यदि बढ़ती लागत को कम करने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो दूसरी एयरलाइंस भी अपनी सर्व‍िस बंद कर सकती हैं.

फरवरी के मुकाबले दोगुने हो गए दाम

सरकार ने घरेलू विमान ईंधन पर बढ़ी हुई कीमत को वापस लिया था. लेकिन इंटरनेशनल रूट पर फ्लाइट के संचालन को लेकर क‍िसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है. दिल्ली में जेट फ्यूल के दाम मार्च के मुकाबले करीब दोगुने हो गए हैं. यह स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद और भी गंभीर हो गई है, ज‍िसमें उन्होंने ग्‍लोबल एनर्जी क्राइस‍िस और ईरान जंग के मद्देनजर देशवासियों से ईंधन की बचत करने, गैरजरूरी सफर रोकने और विदेशी मुद्रा को कम से कम खर्च करने की बात कही थी.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

AIR INDIA

Trending news

अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
prabhdeep singh
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM Suvendu Adhikari
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
Tamil Nadu
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
Supreme Court
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
Jammu and Kashmir
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
Vijay Floor Test
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
sonia gandhi
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
West Bengal news
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
NEET पेपर लीक का मामला SC पहुंचा, NTA को खत्म कर नई संस्था बनाने की मांग
NEET 2026
NEET पेपर लीक का मामला SC पहुंचा, NTA को खत्म कर नई संस्था बनाने की मांग
मालेगांव में सबसे बड़ा 'लैंड जिहाद', अवैध मस्जिद, दरगाह और बूचड़खाने... SIT गठित
Malegaon
मालेगांव में सबसे बड़ा 'लैंड जिहाद', अवैध मस्जिद, दरगाह और बूचड़खाने... SIT गठित