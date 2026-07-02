/विदेश यात्रा हुई सस्ती! एयर इंडिया का बड़ा फैसला, उत्तर अमेरिका और यूरोप की उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज घटाया

Air India Big Decision : हाल के सप्ताहों में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बाद एयर इंडिया ने उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ब्रिटेन के लिए उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज में कटौती कर दी है. सूत्रों ने ये जानकारी दी.
वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद एयर इंडिया ने 7 अप्रैल को फ्यूल सरचार्ज लागू किया था. बढ़ी हुई ईंधन लागत और हवाई क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंधों के चलते एयरलाइन के परिचालन खर्च में इजाफा हुआ था.
सूत्रों के मुताबिक, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने वाली उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज 280 अमेरिकी डॉलर प्रति टिकट से घटाकर 200 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है. वहीं, यूरोप और ब्रिटेन की उड़ानों के लिए यह शुल्क 205 अमेरिकी डॉलर से घटाकर 125 अमेरिकी डॉलर प्रति टिकट कर दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि संशोधित फ्यूल सरचार्ज 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है.
विदेशी उड़ानों और एयरलाइन की अन्य घरेलू सेवाओं पर फ्यूल सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और UK की उड़ानों पर ईंधन सरचार्ज 10 अप्रैल से लागू हुआ था. 7 अप्रैल को एयर इंडिया ग्रुप ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (कुछ रूट्स को छोड़कर) के लिए 24 अमेरिकी डॉलर से 280 अमेरिकी डॉलर तक और घरेलू उड़ानों के लिए ₹299 से ₹899 तक ईंधन सरचार्ज की घोषणा की थी.
सरकार द्वारा घरेलू एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में बढ़ोतरी को 25 प्रतिशत तक सीमित करने के फैसले के बाद एयर इंडिया ग्रुप ने ये तरीका अपनाया था. इसके तहत पहले की समान घरेलू सरचार्ज सिस्टम को बदलकर दूरी आधारित ग्रिड मॉडल अपनाया गया था. ये बात 7 अप्रैल के बयान में कही गयी थी.
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए एयरलाइन ने बताया था कि वैश्विक औसत जेट फ्यूल की कीमत 27 मार्च को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 195.19 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि फरवरी के अंत में ये 99.40 अमेरिकी डॉलर थी, यानी इसमें लगभग 100 प्रतिशत की ग्रोथ हुई थी. एविएशन टर्बाइन फ्यूल किसी भी एयरलाइन की कुल लागत का लगभग 40-45 प्रतिशत होता है.