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विदेश यात्रा हुई सस्ती! एयर इंडिया का बड़ा फैसला, उत्तर अमेरिका और यूरोप की उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज घटाया

तेल और ATF की कीमतों में नरमी के बाद एयर इंडिया ने 1 जुलाई से उत्तर अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जाने वाली उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज कम कर दिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 02, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:06 PM IST
विदेश यात्रा हुई सस्ती! एयर इंडिया का बड़ा फैसला, उत्तर अमेरिका और यूरोप की उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज घटाया
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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