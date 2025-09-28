Advertisement
तो बैग पैक करो! एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 'पेडे सेल' शुरू की, हवाई किराया ₹1,200 से शुरू

कंपनी ने बताया कि यूजर इस ऑफर के तहत 1 अक्टूबर 2025 तक टिकट बुक कर सकते हैं. बुक किए गए टिकटों पर सफर की अवधि 12 अक्टूबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक रहेगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 28, 2025, 03:10 PM IST
Cheapest Domestic Flights: त्योहारी सीजन में यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) यात्रियों के लिए शानदार ऑफर लेकर आया है. एयरलाइन ने अपनी लोकप्रिय PayDay Sale 2025 की घोषणा की है. इस स्पेशल सेल के तहत यात्री बेहद किफायती दामों पर हवाई टिकट बुक कर सकते हैं.

इंटरनेशनल रूट्स पर भी ऑफर 

एयर इंडिया एक्सप्रेस की जानकारी के मुताबिक, घरेलू उड़ानों (Domestic Flights) के टिकट मात्र ₹1,200 से शुरू हो रहे हैं. वहीं, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी बेहतरीन अवसर है. इंटरनेशनल रूट्स पर टिकट की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹3,724 रखी गई है. ये ऑफर खासकर उन लोगों के लिए है, जो फेस्टिव सीजन में अपने परिवार से मिलने या छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे हैं.

एयरलाइन ने बताया कि PayDay Sale 2025 सीमित समय के लिए उपलब्ध होगी, यानी यात्री अगर इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द बुकिंग करनी होगी. साथ ही, इन ऑफर्स पर सीटों की उपलब्धता (Seat Availability) पर भी निर्भरता रहेगी.

यह भी पढ़ें : लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए 30 स‍ितंबर की तारीख है बेहद खास, जान‍िए क्‍यों? 

कब तक बुक कर सकते हैं टिकट?

कंपनी ने बताया कि यूजर इस ऑफर के तहत 1 अक्टूबर 2025 तक टिकट बुक कर सकते हैं. बुक किए गए टिकटों पर सफर की अवधि 12 अक्टूबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक रहेगी. पैसेंजर को इस सेल में FabDeals के जरिए न सिर्फ सस्ते किराए मिलेंगे, इसके साथ हॉट मील्स, सीट का सेलेक्शन, एक्सेस बैगेज और Xpress Ahead प्रायोरिटी सर्विसेज पर भी ऑफर दिए जाएंगे.

यात्रियों को बड़ी राहत 

किफायती दामों पर टिकट मिलने से आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर त्योहारी सीजन में हवाई किराए अक्सर आसमान छू जाते हैं, ऐसे में एयर इंडिया एक्सप्रेस का यह कदम यात्रियों को सस्ती दरों पर यात्रा करने का शानदार मौका देता है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हाल के वर्षों में अपने रूट नेटवर्क को भी काफी विस्तार दिया है, जिससे अब यात्रियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों सेक्टर में ज्यादा विकल्प मिल रहे हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Air India Express

