नए साल में लीजिए ₹5,355 में विदेश की मौज, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की पे-डे सेल

Cheapest Flights: नए साल में यात्रा करने की प्लान बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) यात्रियों के लिए शानदार ऑफर लेकर आया है. एयरलाइन ने अपनी लोकप्रिय PayDay Sale की घोषणा की है. इस स्पेशल सेल के तहत यात्री बेहद किफायती दामों पर हवाई टिकट बुक कर सकते हैं.

कितने में मिल रहा है टिकट?

2026 travel plans just got better with PayDay sale! Add Zee News as a Preferred Source Book by 1 Jan 2026 to grab domestic fares from ₹1950, and international fares from ₹5355.#XploreMore and book now on https://t.co/rMBTOFB9H1, the AIX mobile app, or with your travel agent. Don’t wait, make the most of… pic.twitter.com/YGVoyGIdbI — Air India Express (@AirIndiaX) December 29, 2025

एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक, घरेलू उड़ानों (Domestic Flights) के टिकट मात्र ₹1,950 से शुरू हो रहे हैं. वहीं, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी बेहतरीन अवसर है. इंटरनेशनल रूट्स पर टिकट की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹₹5,355 रखी गई है.

कहां से होगी बुकिंग?

एक बयान में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा की कि ये डिस्काउंटेड टिकट एयरलाइन की वेबसाइट, ऐप और अन्य ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी 2026 तक उपलब्ध हैं. ये कीमतें 12 जनवरी से 10 अक्टूबर 2026 के बीच की लोकल यात्राओं और 12 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच की विदेश यात्राओं पर लागू होंगी.

एयरलाइन के मुताबिक, लोकल फ्लाइट्स के लिए 15 किलो के लिए ₹1,500 और विदेशी फ्लाइट्स के लिए 20 किलो के लिए ₹2,500 देने होंगे. मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए कोई बुकिंग फीस भी नहीं है. कंपनी अपने मेंबर्स को खास फायदे देती है. इनमें एक्स्ट्रा लेगरूम वाली बिजनेस क्लास पर 25% की छूट, कॉम्प्लिमेंट्री गर्म खाना, ज्यादा बैगेज अलाउंस और प्रायोरिटी चेक-इन शामिल हैं.

इन लोगों को मिल रहा है स्पेशल ऑफर

स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिज़न्स और मिलिट्री कर्मियों को स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं. साथ ही EMI और अभी खरीदें,बाद में पेमेंट करें प्लान जैसे कई फ्लेक्सिबल पेमेंट के तरीके भी उपलब्ध हैं. कुछ खास वीजा कार्ड से बुकिंग करने पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर और भी डिस्काउंट मिल रहा है.