Advertisement
trendingNow13057753
Hindi Newsबिजनेसनए साल में लीजिए ₹5,355 में विदेश की मौज, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की पे-डे सेल

नए साल में लीजिए ₹5,355 में विदेश की मौज, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की पे-डे सेल

 एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) यात्रियों के लिए शानदार ऑफर लेकर आया है. एयरलाइन ने अपनी लोकप्रिय PayDay Sale की घोषणा की है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए साल में लीजिए ₹5,355 में विदेश की मौज, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की पे-डे सेल

Cheapest Flights: नए साल में यात्रा करने की प्लान बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) यात्रियों के लिए शानदार ऑफर लेकर आया है. एयरलाइन ने अपनी लोकप्रिय PayDay Sale की घोषणा की है. इस स्पेशल सेल के तहत यात्री बेहद किफायती दामों पर हवाई टिकट बुक कर सकते हैं. 

कितने में मिल रहा है टिकट?

एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक, घरेलू उड़ानों (Domestic Flights) के टिकट मात्र ₹1,950  से शुरू हो रहे हैं. वहीं, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी बेहतरीन अवसर है. इंटरनेशनल रूट्स पर टिकट की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹₹5,355 रखी गई है. 

ये भी पढ़ें : न्यू ईयर से पहले गुड न्यूज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने पकड़ी रफ्तार, माइनिंग सेक्टर चमका

कहां से होगी बुकिंग?

एक बयान में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा की कि ये डिस्काउंटेड टिकट एयरलाइन की वेबसाइट, ऐप और अन्य ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी 2026 तक उपलब्ध हैं. ये कीमतें 12 जनवरी से 10 अक्टूबर 2026 के बीच की लोकल यात्राओं और 12 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच की विदेश यात्राओं पर लागू होंगी.

एयरलाइन के मुताबिक, लोकल फ्लाइट्स के लिए 15 किलो के लिए ₹1,500 और विदेशी फ्लाइट्स के लिए 20 किलो के लिए ₹2,500 देने होंगे. मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए कोई बुकिंग फीस भी नहीं है. कंपनी अपने मेंबर्स को खास फायदे देती है. इनमें एक्स्ट्रा लेगरूम वाली बिजनेस क्लास पर 25% की छूट, कॉम्प्लिमेंट्री गर्म खाना, ज्यादा बैगेज अलाउंस और प्रायोरिटी चेक-इन शामिल हैं.

इन लोगों को मिल रहा है स्पेशल ऑफर 

स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिज़न्स और मिलिट्री कर्मियों को स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं. साथ ही EMI और अभी खरीदें,बाद में पेमेंट करें प्लान जैसे कई फ्लेक्सिबल पेमेंट के तरीके भी उपलब्ध हैं. कुछ खास वीजा कार्ड से बुकिंग करने पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर और भी डिस्काउंट मिल रहा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Air India Express

Trending news

Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
Vikram Sarabhai
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
mamta banerjee west bengal
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
mumbai
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
india
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
maharashtra news hindi
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
Unnao rape case
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
amit shah
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
hindi Jammu and Kashmir news
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई
crime news
ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई