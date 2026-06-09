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जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले बड़ा अपडेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने क‍िया क‍िनारा; म‍िलेगी इन एयरलाइन की सुव‍िधा

Jewar Airpor: नोएडा एयरपोर्ट पर कमर्श‍ियल फ्लाइट का संचालन 15 जून से शुरू होना है. लेक‍िन इससे पहले बड़ी खबर यह आ रही है क‍ि एयर इंड‍िया एक्‍सप्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच ल‍िये हैं और फ्लाइट का संचालन करने से इनकार कर द‍िया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 09, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:01 AM IST
जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले बड़ा अपडेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने क‍िया क‍िनारा; म‍िलेगी इन एयरलाइन की सुव‍िधा
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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