Noida Airport Commercial Flight: एश‍िया का सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर हवाई अड्डा 15 जून से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस को शुरू करने के ल‍िए तैयार है. लेक‍िन इससे पहले बड़ा अपडेट सामने आया है. यह खबर दिल्ली-एनसीआर के नए एयरपोर्ट से सफर करने का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है. शुरुआत में इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर चुकी बजट एयरलाइन 'एयर इंडिया एक्सप्रेस' (Air India Express) ने अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. कंपनी ने नोएडा एयरपोर्ट से अपनी सर्व‍िस शुरू करने के फैसले को टाल दिया है. एयरलाइन की फ्लाइट का ऑपरेशन जेवल एयरपोर्ट से कब से शुरू होगा? इसको लेकर क‍िसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है.