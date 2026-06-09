Noida Airport Commercial Flight: एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर हवाई अड्डा 15 जून से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए तैयार है. लेकिन इससे पहले बड़ा अपडेट सामने आया है. यह खबर दिल्ली-एनसीआर के नए एयरपोर्ट से सफर करने का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है. शुरुआत में इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर चुकी बजट एयरलाइन 'एयर इंडिया एक्सप्रेस' (Air India Express) ने अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. कंपनी ने नोएडा एयरपोर्ट से अपनी सर्विस शुरू करने के फैसले को टाल दिया है. एयरलाइन की फ्लाइट का ऑपरेशन जेवल एयरपोर्ट से कब से शुरू होगा? इसको लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है.
एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर आए अपडेट के बाद शुरुआत में केवल दो ही एयरलाइंस इस नए सफर का हिस्सा बनेंगी. इंडिगो 15 जून से ही अपनी फ्लाइट को शुरू कर देगा, जबकि अकासा एयर 16 जून से इस नेटवर्क में शामिल होगी. लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस के इससे बाहर होने से सरकार की कोशिश को झटका लगा है. आपको बता दें नोएडा एयरपोर्ट का शुरू होना दिल्ली-एनसीआर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली-एनसीआर का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर उभरा है.
नए एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के आईजीआई (IGI) एयरपोर्ट पर फ्लाइट और यात्रियों का भारी दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है. एयरपोर्ट के शुरू होने से वेस्ट यूपी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रमुख एविएशन हब के रूप में देखा जा रहा है. पहले चरण में नोएडा एयरपोर्ट को हर साल लाखों यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है. आने वाले समय में इसे और बड़ा करने का प्लान पहले से ही रेडी है.
एयरपोर्ट भले ही पहली उड़ान के लिए तैयार हो, लेकिन टाटा ग्रुप के मालिकाना हक वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस इसके शुरुआती सफर का हिस्सा नहीं बनेगी. रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया ग्रुप इस समय फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है. इस कारण कंपनी का फोकस अपनी लागत को कंट्रोल करने और मौजूदा नेटवर्क को मैनेज करने पर है. सूत्रों का कहना है कि एयर इंडिया ग्रुप की दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले से ही मजबूत मौजूदगी है. ऐसे में एयर इंडिया दिल्ली-एनसीआर के नए एयरपोर्ट पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर निवेश करने से हिचकिचा रहा है.
कंपनी ने केवल जेवर ही नहीं, दिल्ली से चलने वाली अपनी कुछ सर्विस में भी कटौती की है. इस फैसले के हिसाब से तो आने वाले समय में इंडिगो का ही जेवर एयरपोर्ट पर दबदबा देखने को मिलेगा. एविएशन सेक्टर के जानकारों का मानना है कि जैसे-जैसे यात्रियों की डिमांड बढ़ेगी.