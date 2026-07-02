/यात्रियों के लिए राहत! Air India Express ने बहाल की मिडिल ईस्ट की उड़ानें, जानें रूट, डेस्टिनेशन और पूरा शेड्यूल

एयरलाइन ने बताया कि अब बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए उसकी सभी सेवाएं फिर से चालू हो गई हैं. इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नेटवर्क 13 गंतव्यों तक पहुंच गया है. एयरलाइन भारत के 18 शहरों को सीधे मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों से जोड़ते हुए हर सप्ताह लगभग 780 उड़ानों का संचालन कर रही है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यह भी जानकारी दी कि कुवैत जाने वाली और वहां से आने वाली सभी उड़ानें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-4 से संचालित की जाएंगी. बहाल की गई इन सेवाओं के टिकट एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अन्य बुकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.