/यात्रियों के लिए राहत! Air India Express ने बहाल की मिडिल ईस्ट की उड़ानें, जानें रूट, डेस्टिनेशन और पूरा शेड्यूल

Air India Express Restores Middle East Flights : Air India Express ने मिडिल ईस्ट के लिए अपनी सभी उड़ान सेवाओं को पूरी तरह बहाल कर दिया है. एयरलाइन ने कुवैत (Kuwait) और सलालाह (Salalah) के लिए भी उड़ानें दोबारा शुरू कर दी हैं. इसे साथ ही क्षेत्र के सभी निलंबित डेस्टिनेशन पर सर्विस फिर से चालू हो गई हैं.
एयरलाइन ने 2 जुलाई 2026 से कोझिकोड-सलालाह सेक्टर पर उड़ानें दोबारा शुरू कर दी हैं. वहीं, कोझिकोड-कुवैत के बीच उड़ान सेवाएं 3 जुलाई 2026 से शुरू होंगी. इसके बाद 4 जुलाई 2026 से बेंगलुरु-कुवैत सेक्टर पर भी उड़ानें शुरू की जाएंगी. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि आने वाले दिनों में कुवैत के दोनों रूटों पर उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी.
शुरुआत में कोझिकोड-कुवैत रूट पर 3 जुलाई से सप्ताह में एक उड़ान संचालित होगी. इसके बाद 5 जुलाई से इस रूट पर सप्ताह में तीन उड़ानें चलाई जाएंगी. इसी तरह बेंगलुरु-कुवैत सेवा 4 जुलाई से सप्ताह में एक बार शुरू होगी और 7 जुलाई से इसे बढ़ाकर सप्ताह में तीन उड़ानें कर दिया जाएगा. ये जानकारी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी प्रेस रिलीज में दी है.
कोझिकोड-सलालाह (2 जुलाई 2026 से प्रभावी)
कोझिकोड → सलालाह | 11:00 बजे | 13:05 बजे | मंगलवार, गुरुवार
सलालाह → कोझिकोड | 14:15 बजे | 19:45 बजे | मंगलवार, गुरुवार
कोझिकोड – कुवैत (3 जुलाई 2026 से प्रभावी)
कोझिकोड → कुवैत | 07:30 बजे | 10:05 बजे | शुक्रवार
कुवैत → कोझिकोड | 11:05 बजे | 18:50 बजे | शुक्रवार
कोझिकोड – कुवैत (5 जुलाई 2026 से प्रभावी)
कोझिकोड → कुवैत | 02:15 बजे | 04:50 बजे | बुधवार, शुक्रवार, रविवार
कुवैत → कोझिकोड | 05:50 बजे | 13:35 बजे | बुधवार, शुक्रवार, रविवार
बेंगलुरु → कुवैत | 02:25 बजे | 04:50 बजे | शुक्रवार
कुवैत → बेंगलुरु | 05:50 बजे | 13:25 बजे | शुक्रवार
बेंगलुरु – कुवैत (7 जुलाई 2026 से प्रभावी)
बेंगलुरु → कुवैत | 02:25 बजे | 04:50 बजे | सोमवार, मंगलवार, शनिवार
कुवैत → बेंगलुरु | 05:50 बजे | 13:25 बजे | सोमवार, मंगलवार, शनिवार
सलालाह के लिए सेवाएं फिर से शुरू होने के साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस अब ओमान के दोनों प्रमुख हवाई अड्डों मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सलालाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बार फिर संचालन कर रही है. इसके अलावा एयरलाइन ने 3 जुलाई से मस्कट और मंगलुरु के बीच उड़ान सेवाएं भी बहाल कर दी हैं. वर्तमान में एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट से भारत के सात शहरों के लिए लगभग 40 साप्ताहिक उड़ानों का संचालन कर रही है.
एयरलाइन ने बताया कि अब बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए उसकी सभी सेवाएं फिर से चालू हो गई हैं. इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नेटवर्क 13 गंतव्यों तक पहुंच गया है. एयरलाइन भारत के 18 शहरों को सीधे मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों से जोड़ते हुए हर सप्ताह लगभग 780 उड़ानों का संचालन कर रही है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यह भी जानकारी दी कि कुवैत जाने वाली और वहां से आने वाली सभी उड़ानें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-4 से संचालित की जाएंगी. बहाल की गई इन सेवाओं के टिकट एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अन्य बुकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.
अलग से जारी जानकारी में एयरलाइन ने बताया कि उसने हाल ही में अपने नेटवर्क का और विस्तार किया है. इसके तहत नवी मुंबई-अबू धाबी, गुवाहाटी-अबू धाबी, गुवाहाटी-दुबई, बेंगलुरु-फुकेत और पुणे-अमृतसर के बीच नई उड़ान सेवाएं शुरू की गई हैं. इन नई सर्विस के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस अब बेंगलुरु से 30 घरेलू और सात अंतरराष्ट्रीय डेस्टीनेशन के लिए हर सप्ताह लगभग 415 उड़ानों का संचालन करेगी. वहीं, कोझिकोड से एयरलाइन वर्तमान में लगभग 85 साप्ताहिक उड़ानों का संचालन कर रही है. ये इस शहर को बेंगलुरु सहित मिडिल ईस्ट के 13 डेस्टीनेशन से जोड़ती हैं.