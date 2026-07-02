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यात्रियों के लिए राहत! Air India Express ने बहाल की मिडिल ईस्ट की उड़ानें, जानें रूट, डेस्टिनेशन और पूरा शेड्यूल

एयरलाइन ने 2 जुलाई 2026 से कोझिकोड-सलालाह सेक्टर पर उड़ानें दोबारा शुरू कर दी हैं. वहीं, कोझिकोड-कुवैत के बीच उड़ान सेवाएं 3 जुलाई 2026 से शुरू होंगी. इसके बाद 4 जुलाई 2026 से बेंगलुरु-कुवैत सेक्टर पर भी उड़ानें शुरू की जाएंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 02, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:37 PM IST
यात्रियों के लिए राहत! Air India Express ने बहाल की मिडिल ईस्ट की उड़ानें, जानें रूट, डेस्टिनेशन और पूरा शेड्यूल
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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