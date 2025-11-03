Francisco To Delhi Air India Flight: सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में तकनीकी खराबी के कारण मंगोलिया भेज दिया गया. एयरलाइंस के स्पोक्सपर्सन की तरफ से इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.
Air India Flight Issue: पिछले दिनों एयर इंडिया (Air India) के अहमदाबाद हादसे की भयावह तस्वीरें शायद ही कोई भूल पाया हो. इस हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई थी. अब हालिया मामला एयर इंडिया (Air India) की सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आने वाली फ्लाइट को लेकर सामने आया है. दिल्ली आ रही इस फ्लाइट को हवा में तकनीकी खराबी के कारण मंगोलिया भेज दिया गया. एयरलाइंस के स्पोक्सपर्सन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई.
फ्लाइट को सावधानी से उतारा गया
उन्होंने बताया कि 2 नवंबर की फ्लाइट AI174 सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली जा रही थी. रास्ते में पायलट को टेक्निकल इश्यू का शक हुआ. इसलिए मंगोलिया के उलानबटार में इस फ्लाइट को सावधानी से उतार लिया गया. स्पोक्सपर्सन ने यह भी बताया कि फ्लाइट को पूरी तरह सुरक्षित उतार लिया गया है. अब उसकी पूरी जांच हो रही है. हम अपने साथियों के साथ मिलकर सभी यात्रियों की मदद कर रहे हैं.
सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे
जल्द से जल्द सभी को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा. अचानक आई इस परेशानी के लिए हम यात्रियों से माफी चाहते हैं. उन्होंने बताया कि एयर इंडिया में यात्रियों और क्रू की सेफ्टी सबसे पहले है. हालांकि अभी इसको लेकर किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है कि फ्लाइट में कुल कितने यात्री सवार थे. (खबर अपडेट हो रही है)