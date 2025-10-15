Air India News: टाटा ग्रुप की एयरलाइंस एयर इंडिया (Air India) अपने एक्‍सपेंशन प्‍लान को तेज कर रहा है. सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार एयरलाइन 300 नए विमानों की खरीद के लिए एयरबस और बोइंग से बातचीत कर रही है. इन व‍िमानों में 80 से 100 वाइड-बॉडी जेट शामिल हैं, जो क‍ि पहले बताए गए 200 नैरो-बॉडी और 25-30 वाइड-बॉडी विमानों के अलावा हैं. जून में खबर आई थी क‍ि एयर इंडिया 200 नैरो-बॉडी प्‍लेन की डील पर बात कर रही है. यह 2023 की बड़ी डील के अलावा थी.

एयरबस और बोइंग के बीच बंट सकती है डील

मार्च में 25-30 वाइड-बॉडी जेट की चर्चा थी. अब टाटा के नेतृत्‍व में एयर इंडिया को मॉर्डन ग्‍लोबल एयरलाइन बनाने के लिए 300 प्‍लेन का प्‍लान है. हालांक‍ि इसको लेकर क‍ितने ऑर्डर पक्‍के होंगे, यह साफ नहीं है. यह डील एयरबस और बोइंग के बीच बंट सकती है, लेकिन हिस्सेदारी तय नहीं है. एयरबस की तरफ से कहा गया क‍ि हम कस्‍टमर के साथ गोपनीय बातचीत पर टिप्पणी नहीं करते. एयर इंडिया और बोइंग की तरफ से अभी जवाब नहीं दिया गया.

क्यों जरूरी हैं वाइड-बॉडी जेट?

वाइड-बॉडी प्‍लेन इंटरनेशनल उड़ानों को बढ़ाने और पुराने विमानों को बदलने में मदद करेंगे. इससे एयर इंडिया का ग्‍लोबल नेटवर्क मजबूत होगा. यह कदम जून में अहमदाबाद में बोइंग 787 हादसे के बाद लिया जा रहा है, इसमें 260 लोगों की जान गई थी. टाटा ग्रुप के तहत एयर इंडिया का कायापलट हो रहा है. नए विमान कंपनी को आधुनिक और व‍िश्‍वसनीय बनाने में मदद करेंगे. यह देश की एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम है.