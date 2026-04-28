मदद न मिली तो उड़ नहीं पाएंगे विमान... Air India, IndiGo और SpiceJet की सरकार से गुहार, ATF कीमतों से टूटी एयरलाइंस की कमर

India’s Top Airlines Seek Fuel Price Relief: देश की प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने सरकार को चेतावनी दी है कि बढ़ती एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) कीमतों के कारण एयरलाइन उद्योग गंभीर संकट में है और हालात ऐसे बने हुए हैं कि संचालन बंद होने की नौबत आ सकती है. तीनों एयरलाइंस की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर ATF की कीमतों में राहत और वित्तीय सहायता की मांग की है.

तेल संकट और महंगा ईंधन बना बड़ी परेशानी

फेडरेशन ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. साथ ही कई देशों के एयरस्पेस प्रतिबंधों की वजह से लंबी दूरी की उड़ानों का खर्च भी काफी बढ़ गया है. एयरलाइंस ने ATF की तर्कसंगत कीमत तय करने, घरेलू ऑपरेशन के लिए ATF पर लगने वाले 11 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से निलंबित करने और प्रमुख राज्यों में वैट दरों में कमी की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

FIA (फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस) ने कहा, 'भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब दिल्ली, 25 प्रतिशत वैट के साथ देश में दूसरा सबसे ऊंचा वैट वसूलता है. तमिलनाडु 29 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है. मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे अन्य प्रमुख एविएशन हब में वैट दरें 16 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच हैं. ये छह शहर भारत के भीतर एयरलाइंस के 50 प्रतिशत से अधिक संचालन को कवर करते हैं.'

ये भी पढ़ें : ईरान जंग के बीच ट्रंप को राहत? अप्रैल में 20% घटा रूसी तेल का इंपोर्ट; क्‍या है कारण

विमान खड़े होने का खतरा

एयरलाइंस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो कई विमानों को ग्राउंड करना पड़ सकता है और बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ सकती हैं.

सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार से ATF कीमतों में कमी, टैक्स राहत और वित्तीय समर्थन जैसे कदम उठाने की अपील की है, ताकि उद्योग को संकट से बाहर निकाला जा सके.