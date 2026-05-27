मिडिल ईस्ट जंग का बड़ा असर, एयर इंडिया और इंडिगो ने रातोंरात लिया चौंकाने वाला फैसला!

Air India Flights Cut: एटीएफ (ATF) के दाम में रिकॉर्ड तेजी का असर है कि देश की दिग्गज एयरलाइन एयर इंडिया और इंडिगो अपनी फ्लाइट्स में कटौती करने जा रही हैं. आपको बता दें एयर इंडिया ने पहले भी अपने कुछ इंटरनेशनल रूट पर फ्लाइट की कटौती की है.
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ATF Price: अगर आप भी गर्मियों की छुट्टी के दौरान फ्लाइट से कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. क्रूड ऑयल के बाद एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के बढ़ते दाम का असर विमानों के संचालन पर पड़ने लगा है. एटीएफ (ATF) दाम बढ़ने के बाद देश की दो दिग्गज एयरलाइंस एयर इंडिया (Air India) और इंडिगो (Indigo) आने वाली 1 जून से अगले तीन महीने के लिए फ्लाइट की संख्या में कटौती करने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइंस ने यह फैसला एटीएफ (ATF) की बढ़ती कीमत और हवाई यात्रियों की संख्चा में गिरावट के बाद लिया है.
टाटा ग्रुप के मालिकाना हक वाली एयर इंडिया (Air India) अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट की संख्या में करीब 15 प्रतिशत की कटौती करेगी. वहीं, देश की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन इंडिगो अपनी सर्विस में 5 से 7 प्रतिशत की कमी कर सकती है. आपको बता दें इससे पहले एयर इंडिया ने पिछले दिनों अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट की संख्या में भी कमी की थी. दरअसल, किसी भी एयरलाइन को ऑपरेट करने में कुल खर्च का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा केवल एटीएफ (ATF) का होता है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ा है. इस कारण ईंधन के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं.
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एयर इंडिया हर हफ्ते करीब 3,800 फ्लाइट को ऑपरेट करती है. पहले डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए एटीएफ के दाम 80,000 रुपये प्रति किलोलीटर हुआ करता था. यह अब अलग-अलग राज्यों के वैट (VAT) के कारण बढ़कर एक लाख रुपये प्रति किली से भी ज्यादा हो गया है. ऐसे में महंगे रेट पर उड़ानों का संचालन करना एयरलाइंस के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा था. हालांकि, एयरलाइन किसी भी रूट से अपनी सर्विस को पूरी तरह बंद नहीं करेगी. एयरलाइन की तरफ से कुछ चुनिंदा रूट पर फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी को कम किया जाएगा. 1 जून से अगस्त के आखिर तक जिस रूट की फ्लाइट नहीं चलेंगी, उनको वेबसाइट से हटा दिया गया है.
एयर इंडिया मुंबई से अहमदाबाद, नागपुर, पटना और भोपाल के लिए अपनी फ्लाइट की संख्या कम कर सकती है. वहीं, दिल्ली से हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या में भी कटौती की जाएगी. इस कटौती का सबसे बड़ा असर मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखेगा. साउथ इंडिया के भी कुछ रूट पर भी इसका असर पड़ेगा. इंटरनेशनल फ्लाइट में पहले ही कमी की जा चुकी है. इंडिगो भी 5 से 7 प्रतिशत घरेलू फ्लाइट को कम करने की तैयारी में है. इंडिगो रोजाना करीब 1,950 फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है.
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