 एयर इंडिया के प्लेन इंजन में आग, टेकऑफ करते ही मिला खतरे का सिग्‍नल, अफरा तफरी के बीच फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग
एयर इंडिया के प्लेन इंजन में आग, टेकऑफ करते ही मिला खतरे का सिग्‍नल, अफरा तफरी के बीच फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

Air India Flight Emergency Landing:  एयर इंडिया की फ्लाइट की मुश्किलें कम होनमे का नाम नहीं ले रही है. अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की फ्लाइटों की सुरक्षा सवालों से घिरती रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 31, 2025, 09:49 AM IST
एयर इंडिया के प्लेन इंजन में आग, टेकऑफ करते ही मिला खतरे का सिग्‍नल, अफरा तफरी के बीच फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

Air India: एयर इंडिया की फ्लाइट की मुश्किलें कम होनमे का नाम नहीं ले रही है. अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की फ्लाइटों की सुरक्षा सवालों से घिरती रही है. दर्जनों फ्लाइटें रद्द हुई,  कई फ्लाइटों में गड़बड़ियों के बाद फ्लाइट को उड़ान से रोका गया, अब फिर से एयर इंडिया के एक और विमान में गड़बड़ी सामने आई है.  एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI2913 की फ्लाइट के इंजन में आग की खबरों के बीच आनन-फानन में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई.  

फ्लाइट के इंजन में आग 

एयर इंडिया की फ्लाइट संख्‍या AI2913 ने रविवार को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरी.  टेकऑफ करने के साथ ही पायलट को खतके का सिग्नल मिलने लगा.  कॉकपिट क्रू मेंबर्स को विमान के दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिलने लगे. फायर इंडिकेशन मिलने के बाद पायलट ने फौरन विमान की वापस दिल्‍ली हवाईअड्डे के लिए मोड़ लिया. इंजन में आग की सूचना एटीएस समेत सभी संबंधित अथॉरिटी को दी गई और इमरजेंसी लैंड‍िंग की परमिशन मांगी गई. एयर इंडिया के विमान में  फायर इंडिकेशन का मैसेज मिलते ही वहां हड़कंप मच गया.  

एयरपोर्ट पर हड़कंप  

फ्लाइट को इमरजेंसी की इजाजत देने के साथ ही फायर  ब्रिगेड की गाड़ियां, एयरपोर्ट के गाउंड स्टाफ रनवे के पास इमरजेंसी सेवा के लिए पहुंच गए.  विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड करा लिया गया.  सबी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया.  जांच के लिए विमान को ग्राउंडेड कर दिया गया है और यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से इंदौर के लिए रवाना कर दिया गया है.  इस खबर पर एयर इंडिया की ओर से कहा गया कि तकनीकी समस्याएं के चलते कॉकपिट क्रू ने उड़ान नहीं भरने का फैसला किया . प्लेन में खामी की जांच की जा रही है.  बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब एयर इंडिया की फ्लाइट में खामी पाई गई है.  पढ़ें- 'इन 3 कर्मचारियों को तुरंत निकालो...', विमान हादसे पर DGCA ने दिया एयर इंडिया को आदेश

 

;