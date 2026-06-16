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एयर इंडिया ने शुरू किया 'बेसिक फेयर', चुनिंदा घरेलू उड़ानों में अब नहीं मिलेगा मुफ्त भोजन; कम पैसों में कर पाएंगे ट्रैवल

इसे चुनिंदा घरेलू रूट्स पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है. इस नई कैटेगरी के जुड़ने के बाद एयर इंडिया के इकोनॉमी क्लास किरायों में अब चार विकल्प हो गए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 16, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:43 PM IST
एयर इंडिया ने शुरू किया 'बेसिक फेयर', चुनिंदा घरेलू उड़ानों में अब नहीं मिलेगा मुफ्त भोजन; कम पैसों में कर पाएंगे ट्रैवल
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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