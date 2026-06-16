Air India: एयर इंडिया ने मंगलवार को घरेलू उड़ानों के लिए नया 'बेसिक फेयर' ऑप्शन लॉन्च किया है. इसमें यात्रियों को मुफ्त भोजन (कॉम्प्लिमेंट्री मील) नहीं मिलेगा. ये फैसला बढ़ती ऑपरेशनल लागत और वित्तीय दबाव के बीच लिया गया है.
इसे चुनिंदा घरेलू रूट्स पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है. इस नई कैटेगरी के जुड़ने के बाद एयर इंडिया के इकोनॉमी क्लास किरायों में अब चार विकल्प हो गए हैं- वैल्यू, क्लासिक, फ्लेक्स और 'बेसिक फेयर'.
एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि बेसिक फेयर पूरी तरह वैकल्पिक (ऑप्शनल) होगा.यात्रियों के पास पहले से मौजूद वैल्यू, क्लासिक और फ्लेक्स किराया श्रेणियों को चुनने का विकल्प भी रहेगा. इन तीनों श्रेणियों में मुफ्त भोजन और अन्य सुविधाएं शामिल हैं. इनकी संख्या उच्च किराया श्रेणियों में बढ़ती जाती है.
एयर इंडिया के अनुसार, नया बेसिक फेयर उन यात्रियों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है जो कम कीमत में यात्रा करना चाहते हैं और अतिरिक्त सुविधाओं के बजाय सस्ता किराया पसंद करते हैं. फिलहाल, इस प्लान को चुनिंदा घरेलू मार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है. कंपनी ने कहा है कि यात्रियों की प्रतिक्रिया और फीडबैक के आधार पर भविष्य में इसे जारी रखने या विस्तार देने पर फैसला लिया जाएगा.
एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि बेसिक फेयर पूरी तरह ऑप्शनल होगा. यात्रियों के पास पहले से मौजूद वैल्यू, क्लासिक और फ्लेक्स किराया श्रेणियों को चुनने का विकल्प भी रहेगा. इन तीनों श्रेणियों में मुफ्त भोजन और अन्य सुविधाएं शामिल हैं. इनकी संख्या हाई किराया श्रेणियों में बढ़ती जाती है.
एयर इंडिया के अनुसार, नया बेसिक फेयर उन यात्रियों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है जो कम कीमत में यात्रा करना चाहते हैं और अतिरिक्त सुविधाओं के बजाय सस्ता किराया पसंद करते हैं. फिलहाल इस योजना को चुनिंदा घरेलू मार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है. कंपनी ने कहा है कि यात्रियों की प्रतिक्रिया और फीडबैक के आधार पर भविष्य में इसे जारी रखने या विस्तार देने पर फैसला लिया जाएगा.