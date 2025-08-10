1499 में हवाई यात्रा, एयर इंडिया की सेल में मिल रहे सबसे सस्ते टिकट; तुरंत उठाएं ऑफर का फायदा

अगर आप हवाई यात्रा का सपना देख रहे हैं लेकिन बजट की वजह से अब तक प्लान टालते आ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. एयर इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यात्रियों के लिए ‘नमस्ते वर्ल्ड’ प्रमोशनल सेल शुरू कर दी है, जिसमें घरेलू उड़ानों के टिकट मात्र 1499 रुपये से और इंटरनेशनल राउंड-ट्रिप टिकट 12,310 रुपये से शुरू हो रहे हैं. इतनी सस्ती हवाई यात्रा का मौका अक्सर नहीं मिलता और खास बात यह है कि यह ऑफर सीमित समय और सीटों के लिए ही है.

इस सेल की शुरुआत 10 अगस्त 2025 को सिर्फ एयर इंडिया की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर हुई, जिसे ‘वेब-एक्सक्लूसिव डे’ कहा जा रहा है. इसके बाद 11 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक आप टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, एयरपोर्ट टिकटिंग ऑफिस, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर और ट्रैवल एजेंट्स के जरिए भी बुक कर सकते हैं. इस ऑफर के तहत खरीदे गए टिकट 31 मार्च 2026 तक की यात्रा के लिए मान्य रहेंगे, यानी आप आने वाले कई महीनों के ट्रैवल प्लान अभी बुक कर सकते हैं.

ऑफर के खास फायदे

घरेलू उड़ानें: 1499 रुपये से शुरू (वन-वे)

अंतरराष्ट्रीय उड़ानें: 12,310 रुपये से शुरू (राउंड ट्रिप)

एयर इंडिया की वेबसाइट/ऐप से बुकिंग पर जीरो कंवीनियंस फीस

FLYAI कोड से 1000 रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट

वीजा कार्ड से भुगतान पर VISAFLY कोड से 2500 रुपये तक की छूट

प्रीपेड बैगेज पर 60% तक ऑफ और सीट सेलेक्शन पर 15% तक छूट (एक्स्ट्रा लेगरूम और प्रीफर्ड सीट्स सहित)

एयर इंडिया के मुताबिक, यह ऑफर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों नेटवर्क पर चुनिंदा रूट्स के लिए लागू है और किराए में शहरों के हिसाब से टैक्स व करेंसी रेट के अनुसार थोड़ा फर्क हो सकता है. चूंकि सीटें पहले आओ-पहले पाओ आधार पर उपलब्ध हैं, इसलिए देर करने पर आपको यह मौका गंवाना पड़ सकता है.