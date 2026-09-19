'सा रे गा मा पा' के ग्रैंड सीजन का आगाज, ब्रिटेन की धरती पर भारतीय संगीत का महासंग्राम

Sa Re Ga Ma Pa Biggest Season: भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़े और सबसे पुराने सिंगिग रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' के नए सीजन का 19 सितंबर से आगाज हो रहा है. जी टीवी यूके (Zee TV UK) ने दर्शकों के लिए इस शो को भव्य और ऐतिहासिक रूप में पेश करने की तैयारी कर ली है. इस बार ग्रैंड शो की टाइटल स्पॉन्सर (Title Sponsor) देश की दिग्गज एयरलाइन 'एयर इंडिया' है. ऐतिहासिक पार्टनरशिप में एयर इंडिया के साथ 9 अलग-अलग इंडस्ट्री से जुड़े 11 अहम ब्रांड शामिल हैं. यह ब्रिटेन में रहने वाले ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी की यादों और उनकी संस्कृति से जुड़ा शो है. इस सीजन की तैयारियों के पीछे जी एंटरटेनमेंट यूके (Zee Entertainment UK) की पूरी टीम की मेहनत है.