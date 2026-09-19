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'सा रे गा मा पा' के ग्रैंड सीजन का आगाज, ब्रिटेन की धरती पर भारतीय संगीत का महासंग्राम

Zee TV UK Sa Re Ga Ma Pa: जी टीवी यूके ने 'सा रे गा मा पा' (Sa Re Ga Ma Pa) के अपने अब तक के सबसे बड़े सीजन का ऐलान किया है. एयर इंडिया की टाइटल स्पॉन्सरशिप और 11 दिग्गज ब्रांड्स के साथ यह शो यूके में भारतीय संस्कृति का नया अध्याय लिखेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 19, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:56 PM IST
'सा रे गा मा पा' के ग्रैंड सीजन का आगाज, ब्रिटेन की धरती पर भारतीय संगीत का महासंग्राम
Image Credit: Zee UK

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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