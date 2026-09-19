'सा रे गा मा पा' के ग्रैंड सीजन का आगाज, ब्रिटेन की धरती पर भारतीय संगीत का महासंग्राम

Sa Re Ga Ma Pa Biggest Season: भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़े और सबसे पुराने सिंगिग रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' के नए सीजन का 19 सितंबर से आगाज हो रहा है. जी टीवी यूके (Zee TV UK) ने दर्शकों के लिए इस शो को भव्य और ऐतिहासिक रूप में पेश करने की तैयारी कर ली है. इस बार ग्रैंड शो की टाइटल स्पॉन्सर (Title Sponsor) देश की दिग्गज एयरलाइन 'एयर इंडिया' है. ऐतिहासिक पार्टनरशिप में एयर इंडिया के साथ 9 अलग-अलग इंडस्ट्री से जुड़े 11 अहम ब्रांड शामिल हैं. यह ब्रिटेन में रहने वाले ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी की यादों और उनकी संस्कृति से जुड़ा शो है. इस सीजन की तैयारियों के पीछे जी एंटरटेनमेंट यूके (Zee Entertainment UK) की पूरी टीम की मेहनत है.
11 बड़े ब्रांड्स का एक प्लेटफॉर्म पर आना एक अलग तरह का अनुभव है. सेल्स कोऑर्डिनेटर्स और सपोर्ट टीम ने हर छोटी-छोटी डिटेल को बिना किसी रुकावट के हकीकत में बदला है. ऑन-ग्राउंड प्रोग्रामिंग टीम, प्रोमो और ट्रेलर्स इंजीनियरिंग टीम ने भी शानदार काम किया है. डिजाइन, मार्केटिंग और सोशल मीडिया टीम की यह जिम्मेदारी है कि इस शो की गूंज यूके के घर-घर तक पहुंचे. इस बार के 'सा रे गा मा पा' के सीजन की टाइटल स्पॉन्सर एयर इंडिया होने के कारण यह शो और भी खास हो गया.
एयर इंडिया की भूमिका इस शो को केवल आर्थिक सहयोग देने तक ही सीमित नहीं है. यह बेहद गहरा और भावनात्मक प्रतीक है. पिछले काफी सालों से एयर इंडिया ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को अपनी जमीन से जोड़ने वाला माध्यम रहा है. जिस तरह 'सा रे गा मा पा' यूके के हर लिविंग रूम में भारतीयता की खुशबू और सुरों की गूंज पहुंचाता है. ठीक उसी तरह एयर इंडिया लोगों को फिजीकली उनको अपने घर के करीब लाती है.
'सा रे गा मा पा' के नए सीजन के दौरान एयर इंडिया के साथ 'प्रेजेंटेड बाय' पार्टनर के रूप में 'साउथॉल ट्रैवल' (Southall Travel) है. साउथॉल ट्रैवल लंबे समय से ब्रिटिश एशियन फैमिली की भारत यात्रा का भरोसेमंद नाम रहा है. इसके अलावा इस इकोसिस्टम में 9 अलग-अलग इंडस्ट्रीज के दिग्गज ब्रांड शामिल हैं. आइए एक नजर डालते हैं 9 अन्य ब्रांड्स पर-
बिगेन (Bigen)
रेमिटली (Remitly)
विटाबायोटिक्स (Vitabiotics)
रटलैंड हॉल होटल एंड स्पा (Rutland Hall Hotel & Spa)
पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज (Pooja Sweets & Savouries)
डेयरी वैली (Dairy Valley - Associate Sponsor)
सनराइज रेडियो (Sunrise Radio)
समारा इवेंट्स यूके (Samara Events UK)
गारवी गुजरात और ईस्टर्न आई (Garavi Gujarat & Eastern Eye)
19 सितंबर 2026 से शुरू हो रहा यह सीजन आम टीवी शो जैसा नहीं होगा, यह एक विशाल कॉन्सर्ट होगा. इस सीजन में 36 ओरिजिनल एपिसोड होंगे. स्टेज पर पहली बार 100 म्यूजिशियन लाइव एक साथ अपने सुरों का जादू बिखेरेंगे. शो का प्रोडक्शन बेहद शाही और भव्य रूप से डिजाइन किया गया है. जज पैनल में देश के दिग्गज संगीतकार और गायक शंकर महादेवन, कुमार सानू, जावेद अली और नीति मोहन शामिल हैं.
पिछले दो दशकों से भी ज्यादा समय से 'सा रे गा मा पा' भारतीय गायन प्रतिभाओं को तराशने का सबसे बड़ा मंच रहा है. यह शो यूके में ज़ी टीवी यूके, ज़ी टीवी जर्मनी और ZEE5 के माध्यम से स्काई, वर्जिन मीडिया, सैमसंग टीवी प्लस, राकुटेन टीवी और बीटी/ईई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. सोशल मीडिया पर भी इसका दबदबा कायम है, जहां फेसबुक पर 1.7 करोड़ और यूट्यूब पर 90 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं.
जी एंटरटेनमेंट यूके की टेरिटरी हेड (यूरोप) पारुल गोयल ने बताया कि पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से 'सा रे गा मा पा' भारतीय प्रतिभाओं को तराशने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है. यह शो यूके में जी टीवी यूके, जी टीवी जर्मनी और ZEE5 के जरिये स्काई, वर्जिन मीडिया, सैमसंग टीवी प्लस, राकुटेन टीवी और बीटी / ईई जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. सोशल मीडिया पर भी इसका दबदबा बना हुआ है. इसके फेसबुक पर 1.7 करोड़ और यूट्यूब पर 90 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं.