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Hindi Newsबिजनेसनहीं होगी छंटनी मगर...स्टाफ से बोला एयर इंडिया मैनेजमेंट, सैलरी-इंक्रीमेंट को लेकर सुनाया यह फरमान

नहीं होगी छंटनी मगर...स्टाफ से बोला एयर इंडिया मैनेजमेंट, सैलरी-इंक्रीमेंट को लेकर सुनाया यह फरमान

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों से कहा कि एयरलाइन इंडस्ट्री इस समय बड़े बाहरी संकटों से जूझ रही है और इसका असर एयर इंडिया पर भी पड़ रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 09, 2026, 04:11 PM IST
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नहीं होगी छंटनी मगर...स्टाफ से बोला एयर इंडिया मैनेजमेंट, सैलरी-इंक्रीमेंट को लेकर सुनाया यह फरमान

Air India Layoff Updates:  वेस्ट एशिया में जारी युद्ध के चलते पैदा हुए गंभीर संकट के बीच एयर इंडिया के शीर्ष प्रबंधन ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि फिलहाल कंपनी किसी तरह की छंटनी की योजना नहीं बना रही है. हालांकि, लागत घटाने पर 'रिलेंटलेस' यानी लगातार और सख्त फोकस रखने की बात कही गई है. सूत्रों के मुताबिक, टाटा समूह की एयरलाइन ने ये भी घोषणा की है कि अनिश्चित और अस्थिर आर्थिक माहौल के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि को कम-से-कम एक तिमाही के लिए टाल दिया गया है. हालांकि, पिछले वित्त वर्ष का बोनस और तय प्रमोशन दिए जाएंगे.

एयर इंडिया में कितने हैं कर्मचारी?

गुरुवार को एयर इंडिया बोर्ड की बैठक में लागत कम करने के उपायों पर चर्चा हुई थी. इसके बाद शुक्रवार को एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पबेल विल्सन, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी रविंद्र कुमार GP और मुख्य वित्त अधिकारी संजय शर्मा ने टाउनहॉल मीटिंग में कर्मचारियों को संबोधित किया. फिलहाल कंपनी ने फर्लो या बड़े पैमाने पर छंटनी जैसे कठोर कदम नहीं उठाने का फैसला किया है. एयर इंडिया में करीब 24,000 कर्मचारी कार्यरत हैं.

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टाटा समूह ने जनवरी 2022 में सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था. सूत्रों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में एयर इंडिया का घाटा रिकॉर्ड 22,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जो FY25 के मुकाबले दोगुने से भी अधिक होगा. इसकी मुख्य वजह बेहद चुनौतीपूर्ण लागत और परिचालन परिस्थितियां हैं.

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों से कहा कि एयरलाइन इंडस्ट्री इस समय बड़े बाहरी संकटों से जूझ रही है और इसका असर एयर इंडिया पर भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा, 'इन कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी लागत पर लगातार सख्त नजर रखनी होगी. हर तरह की बर्बादी और लीकेज खत्म करने पर लेजर शार्प फोकस होना चाहिए. उन्होंने कर्मचारियों से गैर-जरूरी खर्च रोकने, जहां संभव हो वहां दरों पर दोबारा बातचीत करने और गैर-जरूरी खर्चों को टालने के लिए भी कहा.

28 फरवरी से शुरू हुए वेस्ट एशिया युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र में एयरस्पेस बाधित हुआ है. यह इलाका भारत आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का बड़ा केंद्र है. साथ ही, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए एयर इंडिया की उड़ानों का अहम कॉरिडोर भी यही क्षेत्र है. ऐसे में युद्ध के चलते एयर इंडिया को पश्चिम एशिया के गंतव्यों के अलावा यूरोप और अन्य देशों के लिए लंबा और घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ रहा है.

 जेट फ्यूल की कीमतों में भी तेज उछाल 

इससे एयरलाइन की परिचालन लागत बढ़ रही है. युद्ध के चलते सप्लाई बाधित होने से जेट फ्यूल की कीमतों में भी तेज उछाल आया है. पश्चिम एशियाई एयरस्पेस बंद होने से भारतीय एयरलाइंस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि वे पहले से ही पिछले साल अप्रैल के आखिर से पाकिस्तान के एयरस्पेस बंद होने का सामना कर रही हैं. बढ़ती लागत और चुनौतियों के बीच एयर इंडिया ने अपनी कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती भी की है.

सूत्रों के मुताबिक, विल्सन ने कर्मचारियों को बताया कि पाकिस्तान एयरस्पेस बंद होने, पश्चिम एशिया एयरस्पेस संकट, डॉलर के मुकाबले रुपये में तेज गिरावट और जेट फ्यूल की कीमतों में ढाई से तीन गुना तक वृद्धि ने मांग और उपभोक्ता भरोसे दोनों को प्रभावित किया है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें बढ़ने से एयर इंडिया समेत अन्य भारतीय एयरलाइंस को टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाना पड़ा है. वेस्ट एशिया युद्ध से पहले भी भारतीय एयरलाइंस की कुल परिचालन लागत में जेट फ्यूल की हिस्सेदारी करीब 40% थी. अब ईंधन कीमतों में उछाल के कारण लागत ढांचा और अधिक दबाव में आ गया है.

वहीं, संजय शर्मा ने कर्मचारियों से कहा कि FY25 में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और फ्लीट विस्तार के चलते कंपनी की वित्तीय स्थिति में तेजी आई थी. लेकिन FY26 में बाहरी अनिश्चितताओं के कारण रेवेन्यू ग्रोथ में नरमी देखने को मिली है. 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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