/एयर इंडिया का नया प्लान! किन यात्रियों को सस्ते में मिलेंगे फ्लाइट के टिकट्स? क्या है कंपनी का प्लान?

New Ticket Category : देश की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया घरेलू यात्रियों के लिए एक नया टिकट विकल्प लाने पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव के तहत यात्री उड़ान के दौरान मिलने वाले भोजन को छोड़कर कम कीमत में टिकट बुक कर सकेंगे. अगर योजना को मंजूरी मिलती है, तो ये सुविधा केवल घरेलू उड़ानों में ही उपलब्ध होगी.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन यात्रियों को अधिक विकल्प देने और यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से 'नो मील्स' टिकट कैटेगरी शुरू करने की तैयारी कर रही है. यात्री यात्रा के दौरान भोजन नहीं लेना चाहते, वे इस विकल्प को चुनकर सामान्य टिकट की तुलना में कम किराया चुका सकते हैं.
एयर इंडिया पहले से ही कई तरह की किराया श्रेणियां उपलब्ध कराती है. प्रस्तावित 'नो मील्स' टिकट भी इसी दिशा में एक नया विकल्प होगा. इससे यात्रियों को फायदा मिल सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में इस सुविधा को चुनिंदा छोटी दूरी वाली घरेलू उड़ानों पर लागू किया जा सकता है.
इसके बाद यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर एयरलाइन यह तय करेगी कि इस कैटेगरी का विस्तार अन्य रूट्स पर किया जाए या नहीं. हालांकि, फिलहाल इस योजना को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में लागू करने पर विचार नहीं किया जा रहा है. मंजूरी मिलने के बाद भी यह सुविधा केवल घरेलू यात्रियों तक ही सीमित रहेगी.
अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो एयर इंडिया शुरुआत में कुछ चुनिंदा घरेलू छोटी दूरी के रूटों पर 'नो मील्स' (बिना भोजन) ऑप्शन शुरू कर सकती है. इस योजना के भविष्य का फैसला काफी हद तक यात्रियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा. ग्राहकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर एयरलाइन इस श्रेणी को अधिक घरेलू रूटों तक विस्तार दे सकती है या फिर इसकी उपलब्धता को सीमित भी कर सकती है. वहीं, प्रस्तावित 'नो मील्स' श्रेणी को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में लागू करने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है. योजना को मंजूरी मिलने की स्थिति में भी इसे केवल घरेलू उड़ानों तक ही सीमित रखा जाएगा. फिलहाल एयर इंडिया अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को भोजन और खाने-पीने की सर्विस उपलब्ध कराती है.