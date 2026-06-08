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एयर इंडिया का नया प्लान! किन यात्रियों को सस्ते में मिलेंगे फ्लाइट के टिकट्स? क्या है कंपनी का प्लान?

इस प्रस्ताव के तहत यात्री उड़ान के दौरान मिलने वाले भोजन को छोड़कर कम कीमत में टिकट बुक कर सकेंगे. अगर योजना को मंजूरी मिलती है, तो ये सुविधा केवल घरेलू उड़ानों में ही उपलब्ध होगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 08, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:15 PM IST
एयर इंडिया का नया प्लान! किन यात्रियों को सस्ते में मिलेंगे फ्लाइट के टिकट्स? क्या है कंपनी का प्लान?
Image Credit: Source : X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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