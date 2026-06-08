/एयर इंडिया का नया प्लान! किन यात्रियों को सस्ते में मिलेंगे फ्लाइट के टिकट्स? क्या है कंपनी का प्लान?

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो एयर इंडिया शुरुआत में कुछ चुनिंदा घरेलू छोटी दूरी के रूटों पर 'नो मील्स' (बिना भोजन) ऑप्शन शुरू कर सकती है. इस योजना के भविष्य का फैसला काफी हद तक यात्रियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा. ग्राहकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर एयरलाइन इस श्रेणी को अधिक घरेलू रूटों तक विस्तार दे सकती है या फिर इसकी उपलब्धता को सीमित भी कर सकती है. वहीं, प्रस्तावित 'नो मील्स' श्रेणी को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में लागू करने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है. योजना को मंजूरी मिलने की स्थिति में भी इसे केवल घरेलू उड़ानों तक ही सीमित रखा जाएगा. फिलहाल एयर इंडिया अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को भोजन और खाने-पीने की सर्विस उपलब्ध कराती है.