Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट मामले में बड़ा खुलासा, पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव; नशीले पदार्थ की पुष्टि

एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट मामले में बड़ा खुलासा, पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव; नशीले पदार्थ की पुष्टि

फ्लाइट के मुख्य पायलट का दूसरा और अंतिम डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कन्फर्मेटरी टेस्ट में गांजा (मारिजुआना) के सेवन की पुष्टि हुई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 11, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:00 PM IST
एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट मामले में बड़ा खुलासा, पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव; नशीले पदार्थ की पुष्टि
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED का बड़ा एक्शन, कांग्रेस नेता रामगोपाल गिरफ्तार
2
3
4
5