/एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट मामले में बड़ा खुलासा, पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव; नशीले पदार्थ की पुष्टि

बता दें, फुकेट-दिल्ली रूट पर संचालित एयर इंडिया की AI2379 फ्लाइट अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गई थी. इस घटना के दौरान विमान में सवार यात्रियों और क्रू सदस्यों को चोटें आने की भी जानकारी सामने आई थी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एयरलाइन की ऑपरेशनल प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी जांच की जा रही है. इस विमान में 3 शिशुओं समेत कुल 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे. इनमें 2 पायलट और 6 केबिन क्रू सदस्य शामिल थे. इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू सदस्यों के घायल होने की सूचना मिली थी.