/एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट मामले में बड़ा खुलासा, पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव; नशीले पदार्थ की पुष्टि

Air India Phuket-Delhi Flight Case : एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट मामले में पायलट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड (कैप्टन) का दूसरा यानी कन्फर्मेटरी डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया है. शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट में कैप्टन का सैंपल नॉन-नेगेटिव पाया गया था. इसके बाद सैंपल को आगे की विस्तृत जांच के लिए भेजा गया था.
दरअसल, किसी पायलट के शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट में नॉन-नेगेटिव परिणाम आने का मतलब ये नहीं होता कि नशीले पदार्थ के सेवन की पुष्टि हो गई है. स्क्रीनिंग के बाद सैंपल को निर्धारित लैब में भेजकर कन्फर्मेटरी एनालिसिस किया जाता है. इस जांच में अधिक सटीक वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए यह पता लगाया जाता है कि सैंपल में प्रतिबंधित या साइकोएक्टिव सब्सटांस मौजूद है या नहीं. अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, कैप्टन के कन्फर्मेटरी टेस्ट में भी प्रतिबंधित पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. रिपोर्टों के अनुसार, टेस्ट में मारिजुआना की पुष्टि हुई है.
ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 ने उड़ान के दौरान अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई खो दी थी. विमान बाद में स्थिर हुआ और सुरक्षित रूप से दिल्ली में उतरा. घटना के बाद दोनों पायलटों का अनिवार्य साइकोएक्टिव सब्सटांस स्क्रीनिंग टेस्ट कराया गया था. अब कन्फर्मेटरी टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद मामले में सरकार और विमानन नियामक की कार्रवाई पर नजर है.
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पहले ही कह चुके हैं कि अगर सब्सटांस एब्यूज की पुष्टि होती है तो सरकार सख्त कदम उठाएगी. जरूरत पड़ने पर मौजूदा नियमों में बदलाव पर भी विचार किया जा सकता है. हालांकि, फ्लाइट में तकरीबन 300 फीट नीचे आ गयी थी और पायलट के टेस्ट के बीच सीधा संबंध अभी जांच का विषय है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (AAIB) मामले की जांच कर रहा है और जांच की पूरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
बता दें, फुकेट-दिल्ली रूट पर संचालित एयर इंडिया की AI2379 फ्लाइट अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गई थी. इस घटना के दौरान विमान में सवार यात्रियों और क्रू सदस्यों को चोटें आने की भी जानकारी सामने आई थी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एयरलाइन की ऑपरेशनल प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी जांच की जा रही है. इस विमान में 3 शिशुओं समेत कुल 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे. इनमें 2 पायलट और 6 केबिन क्रू सदस्य शामिल थे. इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू सदस्यों के घायल होने की सूचना मिली थी.