अल्कोहल टेस्ट में Air India का पायलट हुआ फेल, 3 महीने के लिए सस्पेंड

नई दिल्ली: एयर इंडिया (Air India) ने अपने एक पायलट को तीन महीने के लिए ग्राउंड कर दिया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, वह अल्कोहल टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया जिसकी वजह से एयरलाइन ने उसे ग्राउंड (सस्पेंड) कर दिया है. यह घटना 13 जुलाई की है जिस दिन वह पायलट दिल्ली से बेंगलुरू उड़ान भरने वाली फ्लाइट में सवार हुआ.

पायलट ने फ्लाइट के क्रू मेंबर से कहा कि फ्लाइट में एक भी सीट खाली नहीं है, इसलिए उसे एडिशनल क्रू मेंबर के रूप में कॉकपिट में बैठने दिया जाए. नियम के अनुसार, जो क्रू मेंबर होते हैं उन सभी का अल्कोहल टेस्ट होता है, जिसमें वह फेल हो गया. टेस्ट में फेल होते ही उसे तत्काल प्लेन से नीचे उतार दिया गया. बाद में एयरलाइन ने उसे तीन महीने के लिए ग्राउंड करने का फैसला किया.

