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Hindi NewsबिजनेसAir India को फायदे में लाने के ल‍िए एयरलाइन का बड़ा प्‍लान! कर्मचार‍ियों के ल‍िए कंपनी ने क‍िया यह ऐलान

Air India को फायदे में लाने के ल‍िए एयरलाइन का बड़ा प्‍लान! कर्मचार‍ियों के ल‍िए कंपनी ने क‍िया यह ऐलान

Air India Airline: टाटा ग्रुप की कोश‍िश एयर इंड‍िया को घाटे से न‍िकालकर प्रॉफ‍िट में लाने की है. इसके लिए एयर इंड‍िया कर्मचार‍ियों के ल‍िए परफारमेंस ल‍िंक्‍ड स्‍टॉक ऑप्‍शन लाने का प्‍लान कर रही है. इसके ल‍िए कर्मचार‍ियों की परफारमेंस सुधारकर एयरलाइन को प्रॉफ‍िट में लाने का प्‍लान है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:30 PM IST
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FY 2026 में एयरलाइन को 20 हजार करोड़ के घाटे का अनुमान है. (File Pic)
FY 2026 में एयरलाइन को 20 हजार करोड़ के घाटे का अनुमान है. (File Pic)

Air India Stock Option Scheme: कुछ द‍िन पहले आई र‍िपोर्ट में फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के दौरान एयर इंड‍िया (Air India) का घाटा बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान जताया गया था. टाटा ग्रुप ने जब से एयरलाइन का अध‍िग्रहण क‍िया है, तब से इसे घाटे से उबरने की कोश‍िश की जा रही है. लेक‍िन एयरलाइन का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है. कंपनी को घाटे से बाहर न‍िकालने की कोश‍िश के तहत एयर इंडिया कर्मचारियों के ल‍िए परफारमेंस ल‍िंक्‍ड ऑप्‍शन लाने का प्‍लान क‍िया जा रहा है. कंपनी का परफॉर्मेंस से जोड़कर शेयर अलॉट करने का प्‍लान कर्मचार‍ियों के लि‍ए बड़ा इनाम होगा.

यह प्‍लान टैलेंट को कंपनी में रोकने और उन्हें मोटिवेट करने के मकसद से तैयार क‍िया गया है. इसके तहत पायलट्स, इंजीनियर्स और सीनियर मैनेजमेंट समेत काब‍िल कर्मचारी कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे. एयर लाइन की 13 फरवरी को हुई एक्‍स्‍ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीट‍िंग के दौरान प्लान को मंजूरी दी गई थी. कंपनी का कहना है परफॉर्मेंस स्टॉक ऑप्शन प्लान 2026 (PSOP 2026) का मकसद काब‍िल कर्मचार‍ियों को उनके अच्‍छे काम से जुड़ा र‍िवार्ड देना है.

सब्सिडियरी कंपनियों के कर्मचारियों को फायदा होगा

इसके अलावा काब‍िल कर्मचार‍ियों को इसके जर‍िये कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में भी योगदान देने के लिए प्रेरित क‍िया जाएगा. रेजोल्यूशन में साफ कहा गया कि यह प्लान टैलेंट को अट्रैक्‍ट करना, उन्‍हें कंपनी में बनाए रखने और र‍िवार्ड देने के लि‍ए है. एयर इंडिया और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों के कर्मचारियों को इससे फायदा होगा.

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कितने शेयर जारी होंगे?

एयर इंडिया (Air India) की तरफ से कुल 22.71 करोड़ शेयर ऑप्‍शन जारी क‍िये जाएंगे, नए शेयरस को योग्य कर्मचारियों को द‍िया जाएगा. 6 अप्रैल को कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई जानकारी में सामने आया क‍ि सिंगापुर एयरलाइंस को भी प्री-एम्‍प्‍ट‍िव राइट जारी क‍िये गए हैं, ज‍िससे 25.10 प्रतिशत हिस्सेदारी को बरकरार रखा जा सके. जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त शेयर खरीदें जा सकेंगे.

वेस्टिंग पीरियड और शर्तें

प्लान के तहत वेस्टिंग पीरियड एक से पांच साल का होगा. यानी कर्मचारियों को शेयर मिलने से पहले कंपनी में कुछ साल तक सर्व‍िस देना जरूरी होगी. टाटा ग्रुप इसके जर‍िये कंपनी में कर्मचार‍ियों का लंबे समय के ल‍िए जुड़ाव चाहता है. कौन-कौन कर्मचारी इस स्‍कीम के ल‍िए एल‍िज‍िबल हैं, यह नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की तरफ से तय क‍िया जाएगा. इसके साथ ही यह भी तय क‍िया जाएगा क‍ि कौन-कौन कर्मचारी एल‍िज‍िबल है और उन्हें कितने शेयर द‍िये जाने हैं. शेयर के दाम फेस वैल्यू 4 रुपये से लेकर ग्रांट के समय के मार्केट वैल्यू तक हो सकती है.

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8,000 कर्मचारियों को अलॉट हुए थे शेयर

खास बात यह है कि यद‍ि एयर इंडिया (Air India) अपने इंटरनल टारगेट्स का 85 प्रतिशत पूरा नहीं कर पाती तो कर्मचारियों को केवल आधे शेयर ही म‍िलेंगे. इससे साफ है कि कंपनी का हाई परफॉर्मेंस और बेहतर एफिशिएंसी को बढ़ावा देना का प्‍लान है. देश की दो लिस्टेड एयरलाइंस इंडि‍गो और स्पाइसजेट पहले से ही ESOP स्कीम चला रही हैं. प्राइवेट एयरलाइन अकासा एयर के पास भी इसी तरह का प्‍लान है. एयर इंडिया ने 2022 में सरकार से टेकओवर करने के दौरान करीब 8,000 कर्मचारियों को शेयर अलॉट किए थे. यह एम्‍पलायी शेयर बेनिफ‍िट स्‍कीम का ह‍िस्‍सा था.

टॉप लीडरशिप में बदलाव का समय

यह प्‍लान एयरलाइन की तरफ से ऐसे समय में लाया गया है, जब एयर इंडिया लीडरशिप ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है. CEO कैम्‍पबेल विल्सन ने 30 मार्च को इस्तीफा दे दिया है. उनका मूल टर्म जुलाई 2027 तक था लेक‍िन उन्होंने पहले ही र‍िजाइन कर द‍िया. वह नए CEO की नियुक्ति तक पद पर बने रहेंगे. टाटा ग्रुप की तरफ से एयर इंडिया को प्रॉफिट में लाने की लगातार कोश‍िश की जा रही है. नई स्टॉक ऑप्शन स्कीम कर्मचारियों को कंपनी की सफलता का हिस्सेदार बनाकर मोटिवेशन बढ़ाएगी. इससे वे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित होंगे. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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