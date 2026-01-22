₹1,46,65,28,00,000 स्वाहा! अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया को अब तक का सबसे बड़ा झटका

Air India record loss : एयर इंडिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पिछले साल अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद अब टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक बार फिर वित्तीय संकट में फंसती हुई नजर आ रही है. एयरलाइन को अनुमान है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 1.6 अरब डॉलर यानी करीब ₹1,46,65,28,00,000 का घाटा दर्ज कर सकती है. ये जानकारी इस मामले से जुड़े सूत्रों ने दी है.

कमाई पर बुरा असर

सूत्रों के मुताबिक, भारत के साथ सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद करने से कमाई पर और भी बुरा असर पड़ा. इससे एयरलाइंस को यूरोप और अमेरिका के लिए लंबे रूट से उड़ान भरनी पड़ी है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि जून 2025 में अहमदाबाद में ड्रीमलाइनर दुर्घटना से पहले एयर इंडिया मुनाफे की ओर बढ़ रही थी. लेकिन अब ये आंकड़ा पूरी तहा से बदल गया है.

उथल-पुथल भरा रहा 2025

सूत्रों के मुताबिक, फाउंडर्स ने इस वित्त वर्ष में ऑपरेशनल ब्रेक-इवन हासिल करने का लक्ष्य रखा था. लेकिन अब प्रोफाबिलिटी बहुत नजर आ रही है. एयर इंडिया (जो टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है) के लिए यह साल उथल-पुथल भरा रहा है. बता दें, पिछले तीन वर्षों में एयरलाइन को कुल 32,210 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और पिछले साल ही एयरलाइन ने 10,000 करोड़ रुपये की मदद मांगी थी.

एयर इंडिया के लिए एक बड़ा झटका

ये नुकसान एयर इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है. संस्थापकों को उम्मीद थी कि इस वित्तीय वर्ष में वे ब्रेक-ईवन कर लेंगे. लेकिन अब ये लक्ष्य पहुंच से बाहर है. भारतीय एविएशन इंडस्ट्री ने पिछले बारह महीनों में काफी उथल-पुथल देखी है. जिसमें ग्राहकों का भरोसा कम हुआ, लगातार फ्लाइट्स में रुकावटें आईं और इंडिगो में कैंसलेशन की लहर आई थी जिससे सेक्टर के डुओपॉली जैसे स्ट्रक्चर के बारे में चिंताएं फिर से बढ़ गईं. एयर इंडिया, टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस ने नुकसान के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है.

उत्तराधिकारी की तलाश शुरू

बोर्ड को सौंपे गए एक नए पांच-साल के रिकवरी प्लान में कथित तौर पर सिर्फ तीसरे साल से ही मुनाफे का अनुमान लगाया गया था. बातचीत से जुड़े लोगों ने बताया कि इस प्लान को खारिज कर दिया गया और बोर्ड ने अधिक मजबूत और तेज टर्नअराउंड रणनीति की मांग की है. बढ़ते नुकसान ने दोनों मालिकों को परेशान कर दिया है. टाटा ग्रुप ने निवर्तमान CEO कैंपबेल विल्सन के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है. हालांकि ये तलाश दुर्घटना जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद ही पूरी हो सकती है.

सिंगापुर एयरलाइंस के पास 2024 में विस्तारा के एयर इंडिया में विलय के बाद अब 25.1% हिस्सेदारी है. एयर इंडिया के प्रदर्शन से उसकी अपनी कमाई भी कम हुई है.