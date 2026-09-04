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फुकेत-दिल्ली फ्लाइट केस में पायलट पर गिरी गाज, नशे में विमान उड़ाना पड़ा भारी, एयर इंडिया ने नौकरी से निकाला

ये कार्रवाई 4 अगस्त को हुई फुकेत-दिल्ली फ्लाइट की घटना के ठीक एक महीने बाद हुई है. उस दिन विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था, जिससे 24 यात्री और क्रू मेंबर घायल हो गए थे.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 04, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:22 PM IST
फुकेत-दिल्ली फ्लाइट केस में पायलट पर गिरी गाज, नशे में विमान उड़ाना पड़ा भारी, एयर इंडिया ने नौकरी से निकाला
Image Credit: Social media/X/@airindia

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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