/फुकेत-दिल्ली फ्लाइट केस में पायलट पर गिरी गाज, नशे में विमान उड़ाना पड़ा भारी, एयर इंडिया ने नौकरी से निकाला

Air India sacks Pilot : एयर इंडिया ने फुकेत-दिल्ली फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. कंपनी के मुताबिक, जांच के दौरान पायलट का साइकोएक्टिव (नशीले प्रभाव वाला) पदार्थ का टेस्ट पॉजिटिव आया था. एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. कंपनी की सुरक्षा, फिटनेस और नियामकीय नियमों के उल्लंघन को लेकर जीरो-टॉलरेंस की नीति है. इसी के तहत पायलट की सर्विस तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं.
एयर इंडिया ने साफ किया कि उड़ान संचालन में सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
एयर इंडिया प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा एयर इंडिया की सर्वोच्च प्राथमिकता है. फुकेत-दिल्ली उड़ान के पायलट की जांच में एक मनो-सक्रिय पदार्थ के सेवन की पुष्टि हुई. सुरक्षा, फिटनेस या नियामकीय आवश्यकताओं के उल्लंघन के प्रति एयर इंडिया की शून्य-सहनशीलता की नीति के अनुरूप, पायलट की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं.'
सूत्रों के मुताबिक, संबंधित पायलट ने घटना के कुछ दिनों बाद कराए गए कन्फर्मेटरी लैब टेस्ट में मारिजुआना (गांजा) के सेवन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। ये जानकारी उस समय सामने आई जब जांचकर्ता घटना के पीछे की परिस्थितियों और विमान में आई तकनीकी गड़बड़ियों की जांच कर रहे थे। घटना के बाद दोनों पायलटों की साइकोएक्टिव पदार्थों की अनिवार्य जांच की गई थी। जहां पायलट-इन-कमांड (PIC) के शुरुआती टेस्ट में आगे जांच की जरूरत पड़ी, वहीं उसका सैंपल बाद में एक निर्धारित प्रयोगशाला में भेजा गया। कन्फर्मेटरी टेस्ट में पायलट का मारिजुआना के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया था।
4 अगस्त को VT-EXO रजिस्ट्रेशन वाला Airbus A320 फुकेत से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था. तभी क्रूज के दौरान विमान की ऊंचाई से अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था. सरकार के ताजा बयान के मुताबिक, इस घटना के दौरान 20 यात्री और चार केबिन क्रू मेंबर घायल हुए थे. इसके बाद विमान स्थिर हुआ और सुरक्षित रूप से दिल्ली में लैंड कर गया था. इस विमान में तीन बच्चों समेत कुल 137 यात्री सवार थे. इसके अलावा विमान में दो पायलट और छह केबिन क्रू समेत कुल 8 क्रू मेंबर मौजूद थे.
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (AAIB) लागू नियमों और इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन (ICAO) के प्रोटोकॉल के तहत इस घटना की जांच कर रहा है. इसकी जानकारी ICAO और संबंधित देशों को भी भेजी गई है. जांचकर्ताओं ने उड़ान के दौरान सामने आई कई तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट की भी जांच की है. इनमें ऑटोपायलट का डिस्कनेक्ट होना, हाइड्रोलिक सिस्टम में तीन बार खराबी और अन्य तकनीकी एवं मैकेनिकल समस्याएं शामिल हैं.
पायलट की सर्विस समाप्त किए जाने से कुछ घंटे पहले जांच में ये पुष्टि हुई कि विमान को वास्तव में सिस्टम में आई खराबियों के कारण कुछ समय के लिए नियंत्रण खोने की स्थिति का सामना करना पड़ा था. जांच में ये भी स्पष्ट हुआ कि फ्लाइट के 34 वर्षीय कैप्टन के ड्रग टेस्ट में साइकोएक्टिव पदार्थ के सेवन की पुष्टि हुई थी. फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी BEA, एयरबस के तकनीकी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ICAO के तहत AAIB को तकनीकी जानकारी और डिजाइन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराकर जांच में सहायता कर रही है.