/फुकेत-दिल्ली फ्लाइट केस में पायलट पर गिरी गाज, नशे में विमान उड़ाना पड़ा भारी, एयर इंडिया ने नौकरी से निकाला

सूत्रों के मुताबिक, संबंधित पायलट ने घटना के कुछ दिनों बाद कराए गए कन्फर्मेटरी लैब टेस्ट में मारिजुआना (गांजा) के सेवन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। ये जानकारी उस समय सामने आई जब जांचकर्ता घटना के पीछे की परिस्थितियों और विमान में आई तकनीकी गड़बड़ियों की जांच कर रहे थे। घटना के बाद दोनों पायलटों की साइकोएक्टिव पदार्थों की अनिवार्य जांच की गई थी। जहां पायलट-इन-कमांड (PIC) के शुरुआती टेस्ट में आगे जांच की जरूरत पड़ी, वहीं उसका सैंपल बाद में एक निर्धारित प्रयोगशाला में भेजा गया। कन्फर्मेटरी टेस्ट में पायलट का मारिजुआना के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया था।