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Hindi Newsबिजनेससंकट में एयर इंडिया; ₹20,000 करोड़ का घाटा, टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस से मांगी फंडिंग

संकट में एयर इंडिया; ₹20,000 करोड़ का घाटा, टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस से मांगी फंडिंग

सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया अपने ऑपरेशन्स को स्थिर रखने और विस्तार योजनाओं को जारी रखने के लिए नई पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है. पिछले कुछ समय में एयरलाइन ने अपने बेड़े (फ्लीट) के विस्तार, नई फ्लाइट्स शुरू करने और सर्विस सुधारने पर काफी निवेश किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:01 PM IST
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Source : X/@airindia
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Air India Loss : भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया (Air India) को हाल ही में करीब 2.4 बिलियन डॉलर (लगभग 20,000 करोड़ रुपये) का बड़ा नुकसान हुआ है. इस भारी घाटे के बाद कंपनी ने अपने मालिक टाटा ग्रुप और साझेदार सिंगापुर एयरलाइंस से अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है. सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया अपने ऑपरेशन्स को स्थिर रखने और विस्तार योजनाओं को जारी रखने के लिए नई पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है. पिछले कुछ समय में एयरलाइन ने अपने बेड़े (फ्लीट) के विस्तार, नई फ्लाइट्स शुरू करने और सर्विस सुधारने पर काफी निवेश किया है, जिससे लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है.

कैसे हुआ था नुकसान?

वैश्विक स्तर पर बढ़ती ईंधन कीमतें, प्रतिस्पर्धा में इजाफा और ऑपरेशनल खर्च भी नुकसान के प्रमुख कारणों में शामिल हैं. एयर इंडिया फिलहाल खुद को मजबूत करने के लिए पुनर्गठन (रिस्ट्रक्चरिंग) और लागत कम करने के उपायों पर भी काम कर रही है. इन चुनौतियों के चलते एयरलाइन की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ गया है. अब कंपनी अपने शेयरधारकों (जिनमें टाटा ग्रुप और साझेदार सिंगापुर एयरलाइंस शामिल हैं) से नई फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रही है. हालांकि, कितनी राशि जुटाई जाएगी. इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

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2022 में हुआ था अधिग्रहण

टाटा ग्रुप ने 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था और तब से कंपनी को फिर से मजबूत बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. वहीं, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ साझेदारी के जरिए एयरलाइन अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुंच को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है. एनालिस्ट का मानना है कि अगर समय रहते पर्याप्त फंडिंग मिल जाती है, तो एयर इंडिया अपने नुकसान की भरपाई करते हुए आने वाले वर्षों में मुनाफे की राह पर लौट सकती है.

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन ने इस साल के अंत में पद छोड़ने की घोषणा कर दी है. हाल ही में विमानन नियामक की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में एयर इंडिया को सुरक्षा मामलों में सबसे खराब रैंकिंग मिली है. साथ ही, बड़े पैमाने पर फ्लीट विस्तार योजनाओं के बावजूद कंपनी यात्रियों से मिलने वाली आय (यील्ड) बढ़ाने और सेवाओं में अपेक्षित सुधार करने में संघर्ष कर रही है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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