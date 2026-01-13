Air India Boeing 787-9: टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया (Air India) ने 2026 की शुरुआत में अपनी छव‍ि को सुधारने के लि‍ए बड़ा कदम उठाया है. एयर इंड‍िया ने अपना पहला लाइन-फिट बोइंग 787-9 (Boeing 787-9) प्‍लेन को द‍िल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर उतार द‍िया. यह प्‍लेन खासतौर पर एयर इंडिया के लिए तैयार क‍िया गया है. यह कंपनी की छवि सुधारने में अहम साब‍ित हो सकता है. विमान वॉशिंगटन में बोइंग की एवरेट फैक्ट्री से सीधे दिल्ली पहुंचा है. चार एयर इंडिया पायलट्स की टीम ने इस नॉन-स्टॉप फेरी फ्लाइट को उड़ाया. व‍िमान को द‍िल्‍ली तक पहुंचने में 16 घंटे 58 मिनट का समय लगा है.

रूट्स और शेड्यूल पर जल्‍द आएगी जानकारी

अब एयरलाइन फरवरी महीने से लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट के लि‍ये अपने बोइंग 787-9 प्‍लेन को इस्‍तेमाल करना शुरू कर देगी. इसके रूट्स और शेड्यूल को लेकर अभी क‍िसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है. इस पर जल्द घोषणा होने की उम्‍मीद है. एयर इंड‍िया के प्राइवेटाइजेशन के बाद उसके बेड़े में शाम‍िल होने वाला यह पहला ड्रीमलाइनर है. एयर इंड‍िया की तरफ से ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अहमदाबाद हादसे के बाद एयरलाइन अपनी छव‍ि को सुधारने की कोश‍िश में जुटी है.

अपनी इमेज को लेकर जूझ रही एयरलाइन

टाटा ग्रुप ने जब से एयर इंड‍िया का अध‍िग्रहण क‍िया है, तब से एयरलाइन अपनी इमेज को लेकर जूझ रही है. अहमदाबाद विमान दुर्घटना (जून 2025) इसमें सबसे बड़ी चूक रही. इसके अलावा बार-बार होने वाली तकनीकी गड़बड़‍ियों ने भी एयर इंड‍िया की छव‍ि को खराब क‍िया है. इसके अलावा प्‍लेन के केबिन में टूटी हुई सीटें, खराब इंफोटेनमेंट स‍िस्‍टम और खाने की ग‍िरती क्‍वाल‍िटी को लेकर की जाने वाली श‍िकायतों ने एयर इंड‍िया की छव‍ि को नुकसान पहुंचाया है.

तीन क्लास में कुल 296 सीट

नए बोइंग 787-9 तीन क्लास में कुल 296 सीटें हैं. इसमें बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी क्‍लास में यात्री सफर कर सकेंगे. खास बात यह है कि केबिन इंटीरियर बोइंग की प्रोडक्शन लाइन पर एयर इंडिया के हिसाब से लगाए गए हैं. आने वाले द‍िनों में नए डिजाइन और फीचर्स की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी. इससे यात्रियों को ज्यादा आराम और लग्जरी सर्व‍िस म‍िल सकेगी.

कंपनी इस साल लेगी कुल छह प्‍लेन

व‍िमान की डिलीवरी एयर इंडिया के 2026 के बड़े फ्लीट अपग्रेड प्लान का हिस्सा है. इस साल कंपनी की तरफ से कुल छह नए वाइड बॉडी विमान ल‍िये जाएंगे. इनमें बोइंग 787-9 और एयरबस A350-1000 शामिल हैं. इसके अलावा पुराने 26 बोइंग 787-8 प्‍लेन को एयरलाइन पूरी तरह रीफर्ब‍िश कर रही है. इस साल के आख‍िर तक कंपनी के करीब 60% वाइड बॉडी फ्लीट में मॉर्डन इंटीरियर होंगे.

नया बोइंग 787-9 फरवरी 2026 से इंटरनेशनल लंबी दूरी की उड़ानों पर कमर्शियल सर्विस देगा. एयर इंडिया की ग्लोबल मौजूदगी यात्र‍ियों और कंपनी दोनों के ल‍िए फायदेमंद हो सकती है.