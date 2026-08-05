/एयर इंडिया ने नियुक्त किया नया CEO, इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख तेवोल्डे गेब्रेमारियम संभालेंगे जिम्मेदारी

Air India New CEO : एयर इंडिया इंडिया ने इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तेवोल्डे गेब्रेमारियम को अपना नया CEO और MD नियुक्त किया है. ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब एयर इंडिया को भारी घाटे, रेगुलेटरी जांच और संचालन से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. गेब्रेमारियम अब एयरलाइन की रणनीति, विस्तार और प्रदर्शन सुधार की जिम्मेदारी संभालेंगे.
वो (तेवोल्डे गेब्रेमारियम) कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी. विल्सन 2022 से एयर इंडिया का नेतृत्व कर रहे थे. उनका पांच साल का कार्यकाल जुलाई 2027 तक था. लेकिन, उन्होंने 2024 में एयर इंडिया के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को 2026 में पद छोड़ने की अपनी योजना के बारे में जानकारी दी थी और उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक पद पर बने रहने के लिए सहमति जताई थी.
नए CEO ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जब एयर इंडिया कई चुनौतियों से गुजर रही है. 2025 के विमान हादसे के बाद एयरलाइन पर नियामकीय निगरानी बढ़ गई है. इस घटना के बाद एयरलाइन के संचालन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही एयर इंडिया लगातार वित्तीय घाटे का सामना कर रही है.
रेगुलेटरी चुनौतियों के अलावा एयरलाइन को मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. इन परिस्थितियों से संचालन लागत बढ़ी है और उड़ानों पर भी असर पड़ा है. इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र बंद किए जाने से भी एयर इंडिया की परिचालन संबंधी मुश्किलें बढ़ी हैं. अब गेब्रेमारियम के कार्यभार संभालने के साथ एयर इंडिया एक नए नेतृत्व चरण में प्रवेश कर रही है.
वो ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जब एयरलाइन परिचालन संबंधी चुनौतियों, वित्तीय दबाव और बढ़ी हुई नियामकीय निगरानी के बीच टाटा समूह के तहत अपने कारोबार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.
टाटा संस और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि एयर इंडिया के बोर्ड की ओर से टेवोल्डे का स्वागत करते हुए उन्हें खुशी हो रही है. उन्होंने बताया कि कैंपबेल विल्सन के कार्यकाल में कंपनी के स्थिरीकरण, एकीकरण और बेड़े से जुड़े शुरुआती सुधारों का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका है. अब एयर इंडिया अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है, जहां विस्तार, परिचालन क्षमता और बेहतर प्रदर्शन पर मुख्य फोकस रहेगा.