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एयर इंडिया ने नियुक्त किया नया CEO, इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख तेवोल्डे गेब्रेमारियम संभालेंगे जिम्मेदारी

तेवोल्डे गेब्रेमारियम इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप का नेतृत्व कर चुके हैं और उनके कार्यकाल में कंपनी ने बड़े बदलाव को हासिल किया था.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 05, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:58 PM IST
एयर इंडिया ने नियुक्त किया नया CEO, इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख तेवोल्डे गेब्रेमारियम संभालेंगे जिम्मेदारी
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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