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घाटे से प्रॉफ‍िट में आने के लि‍ए Air India की बड़ी तैयारी... डेढ़ साल में बेड़े में शाम‍िल होंगे 60 नए विमान

Air India Planes: बाजार में अपनी छव‍ि सुधारने और एयर इंड‍िया को फायदे में लाने के ल‍िए टाटा ग्रुप की तरफ से काफी संख्‍या में व‍िमानों का ऑर्डर क‍िया गया है. इन व‍िमानों में से 50 से 60 प्‍लेन अगले 18 महीने में ड‍िलीवर होने की उम्‍मीद है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 19, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:55 PM IST
घाटे से प्रॉफ‍िट में आने के लि‍ए Air India की बड़ी तैयारी... डेढ़ साल में बेड़े में शाम‍िल होंगे 60 नए विमान
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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