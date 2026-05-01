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Hindi Newsबिजनेसईरान जंग का असर, रोजाना 100 फ्लाइट कम करेगी एयर इंडिया; इन रूट पर हो रही बड़ी कटौती

ईरान जंग का असर, रोजाना 100 फ्लाइट कम करेगी एयर इंडिया; इन रूट पर हो रही बड़ी कटौती

ATF Price: 1 मई को तेल कंपन‍ियों ने एयरलाइंस को राहत देते हुए एटीएफ की कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया है. लेक‍िन क्रूड के दाम में इजाफा होने से एयरलाइंस पर लगातार बोझ बढ़ रहा है. ऐसे में एयरइंड‍िया ने बड़ा ऐलान क‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 01, 2026, 11:17 AM IST
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Air India Flight Cut: अमेर‍िका और ईरान की जंग के बीच क्रूड ऑयल के दाम में आग लगी हुई है. ईंधन की बढ़ती कीमत से एयरलाइंस पर भी दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंड‍िया ने बड़ा फैसला क‍िया है. एयरलाइन की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि जल्द ही रोजाना 100 फ्लाइट को कम कर द‍िया जाएगा. यह कटौती डोमेस्‍ट‍िक और इंटरनेशनल दोनों रूट पर होगी. एयर इंडिया की तरफ से अभी रोजाना करीब 1100 फ्लाइट का संचालन क‍िया जाता है. जून के महीने से सबसे ज्यादा फ्लाइट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के लंबे रूट्स पर कम की जाएंगी. हालांक‍ि, तेल कंपन‍ियों की तरफ से 1 मई को जारी रेट में एटीएफ के दाम में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है.

एयरलाइंस ने सरकार को दी चेतावनी

इंड‍ियन एयरलाइंस के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) की तरफ से प‍िछले द‍िनों चेतावनी दी गई थी क‍ि यद‍ि सरकार जल्द मदद नहीं करती तो और कई फ्लाइट को बंद करना पड़ सकता है. संगठन में इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट एयरलाइन शाम‍िल हैं. सरकार ने अप्रैल के शुरू में घरेलू जेट ईंधन के दाम में हुई बढ़ोतरी को वापस ले लिया था. लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट पर क‍िसी तरह की राहत नहीं दी गई है.

फ्यूल की कीमत में तेज उछाल

दिल्ली में जेट फ्यूल के दाम मार्च के मुकाबले दोगुने हो गए हैं. दुनियाभर में औसत जेट फ्लूल का दाम 24 अप्रैल को 179.46 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. यह फरवरी के अंत में 99.40 डॉलर से 80 प्रतिशत ज्यादा है. एटीएफ (ATF) एयरलाइंस की कुल ऑपरेशनल 
कॉस्‍ट का 40 प्रतिशत हिस्सा होता है. एटीएफ के दाम में थोड़ा सा भी इजाफा होने से टिकट महंगे हो जाते हैं और कंपनी को नुकसान होने लगता है. एयर इंडिया के एक सीन‍ियर अध‍िकारी ने कहा, हम ज्यादातर फ्लाइट की ऑपरेशन कॉस्‍ट को भी नहीं निकाल पा रहे. यद‍ि तेल की कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहीं तो हमें और ज्यादा फ्लाइट कम करनी पड़ेंगी. 

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एयर इंडिया पर सबसे ज्यादा असर क्यों?

एयर इंडिया को इंडिगो के मुकाबले ज्‍यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इसका इंटरनेशनल नेटवर्क काफी बड़ा है. पाकिस्तान का एयरस्‍पेस बंद होने के कारण यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट को लंबे रास्‍ते से जाना पड़ रहा है. इससे फ्यूल और क्रू की कॉस्‍ट बहुत बढ़ गई है. अब कई नॉर्थ अमेरिकी शहरों के लिए फ्लाइट वियना या स्टॉकहोम में रुककर जा रही हैं, जिससे खर्च और बढ़ रहा है. एयर इंडिया को पहले ही 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हो चुका है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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