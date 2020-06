सफर होगा और आसान, Air India ने अब इन एयरपोर्ट्स से भी शुरू करेगी ऑपरेशन

नई दिल्ली: लॉकडाउन (Lockdown) खुलने के के बीच एक और राहत की खबर आ रही है. अब छोटे शहरों में मौजूद एयरपोर्ट्स के लिए भी जल्द उड़ाने शुरू होने वाली है. एयर इंडिया (Air India) ने घोषणा की है कि अब अपने मौजूदा उड़ानों की संख्या में इजाफा होगा. कंपनी ने इस बाबत कई शहरों को जोड़ने का फैसला किया है.

25 जून से शुरू होंगे फ्लाइट

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने कहा है कि घरेलू उड़ानों (Domestic Flights) की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है. इस बाबत कई नए रूट्स को शामिल किया गया है. विस्तार की शुरूआत एयर इंडिया करेगी. 25 तारीख से शुरू होने वाले विस्तार में एयर इंडिया कई नए रूट्स के लिए उड़ान भरना शुरू करेगी.

एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि नए जोड़े गए रूट्स में रांची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कॉयम्बटूर, भोपाल, कोलकाता, चंडीगढ़, तिरुपति और कोचीन को शामिल किया गया है. इन शहरों में मौजूदा एयरपोर्ट्स से बड़े महानगरों के लिए फ्लाइट शुरू हो रही हैं.

#FlyAI : We have added a few more flights on our Domestic routes to provide you with convenient connections.

For more information and to book seats please visit https://t.co/T1SVjRluZv . pic.twitter.com/BdIuEwUnxU

— Air India (@airindiain) June 22, 2020