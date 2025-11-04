Advertisement
trendingNow12988133
Hindi Newsबिजनेस

आज शाम तक द‍िल्‍ली लौटेंगे मंगोलिया में फंसे यात्री, एयर इंडिया ने भेजी र‍िलीफ फ्लाइट

Air India Flight Stuck in Mongolia: एयर इंडिया की तरफ से बताया गया क‍ि फ्लाइट 2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुई थी और कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाली थी. फ्लाइट के 11 घंटे बाद प्रशांत महासागर के ऊपर क्रू को टेक्‍न‍िकल इश्‍यू का संदेह हुआ, ज‍िसके बाद इसकी मंगोल‍िया में लैंड‍िंग करानी पड़ी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज शाम तक द‍िल्‍ली लौटेंगे मंगोलिया में फंसे यात्री, एयर इंडिया ने भेजी र‍िलीफ फ्लाइट

Air India News: एयर इंडिया (Air India) की सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-174 (AI-174) की मंगोलिया के उलानबटार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड‍िंग करनी पड़ी थी. व‍िमान में तकनीकी द‍िक्‍कत की जानकारी म‍िलने के बाद यात्र‍ियों में हड़कंप मच गया था. फ्लाइट में सवार 228 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी को ध्‍यान में रखते हुए भारतीय दूतावास ने तुरंत कार्रवाई की और मंगोलियाई अधिकारियों के साथ मिलकर इम‍िग्रेशन, होटल और अन्य चीजों को मैनेज क‍िया.

सभी यात्री शाम तक भारत लौट आएंगे

एयर इंड‍िया की इस फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और मंगलवार शाम तक रिकवरी विमान के साथ भारत लौट आएंगे. एयर इंडिया के स्‍पोक्‍सपर्सन ने बताया क‍ि फ्लाइट 2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुई थी और कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाली थी. फ्लाइट के 11 घंटे बाद प्रशांत महासागर के ऊपर क्रू को टेक्‍न‍िकल इश्‍यू का संदेह हुआ. पायलट ने तुरंत नजदीकी एयरपोर्ट, उलानबटोर को लैंड‍िंग के ल‍िए स‍िलेक्‍ट क‍िया. वहां पर फ्लाइट को सोमवार शाम 7:59 बजे (स्थानीय समयानुसार) विमान को सुरक्षित उतार ल‍िया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

टेक्‍न‍िकल प्रॉब्‍लम का शक होने पर इमरजेंसी लैंड‍िंग
एयर इंडिया की यह फ्लाइट AI174 सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली जा रही थी. फ्लाइट 2 नवंबर को कोलकाता होते हुए जा रही थी. रास्ते में क्रू को टेक्‍न‍िकल प्रॉब्‍लम का शक हुआ. इसल‍िए फ्लाइट को मंगोलिया के उलानबटोर में सुरक्षित उतार ल‍िया गया. एयर इंडिया की तरफ से कहा गया क‍ि हम फ्लाइट AI174 के यात्रियों को लाने के लिए राहत फ्लाइट चलाएंगे. यह फ्लाइट 2 नवंबर की थी जो सोमवार को उलानबटोर गई. राहत फ्लाइट AI183 दिल्ली से आज दोपहर रवाना होगी. यह यात्रियों को लेकर बुधवार सुबह वापस आएगी.

यात्रियों और क्रू की सेफ्टी सबसे पहली प्राथमिकता
एयर इंडिया स्थानीय अधिकारियों और मंगोलिया में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम कर रही है. यात्रियों और क्रू को होटल में ठहराया गया है. उन्हें खाना और जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं. यात्रियों को दिल्ली जाने से जुड़ी जानकारी दी जा रही है. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा क‍ि यात्रियों और क्रू की सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है. पहले बयान में कहा गया कि विमान सुरक्षित उतरा और जांच हो रही है.

इस बीच, डीजीसीए (DGCA) ने एयर इंडिया (Air India) को बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए अस्थायी छूट दी है. पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने से यूरोपीय रूट्स लंबे हो गए हैं. दो पायलट वाली फ्लाइट्स के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम 10 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे 30 मिनट किया गया है. फ्लाइट ड्यूटी पीरियड 13 घंटे से 14 घंटे हुआ. यह छूट महज यूरोपीय रूट्स के लिए है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

AIR INDIA

Trending news

बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
मुंबई हमला करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख... कसाब का वो दोस्त जिंदा है
2008 mumbai attack
मुंबई हमला करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख... कसाब का वो दोस्त जिंदा है