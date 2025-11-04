Air India Flight Stuck in Mongolia: एयर इंडिया की तरफ से बताया गया कि फ्लाइट 2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुई थी और कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाली थी. फ्लाइट के 11 घंटे बाद प्रशांत महासागर के ऊपर क्रू को टेक्निकल इश्यू का संदेह हुआ, जिसके बाद इसकी मंगोलिया में लैंडिंग करानी पड़ी.
Air India News: एयर इंडिया (Air India) की सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-174 (AI-174) की मंगोलिया के उलानबटार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. विमान में तकनीकी दिक्कत की जानकारी मिलने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया था. फ्लाइट में सवार 228 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूतावास ने तुरंत कार्रवाई की और मंगोलियाई अधिकारियों के साथ मिलकर इमिग्रेशन, होटल और अन्य चीजों को मैनेज किया.
सभी यात्री शाम तक भारत लौट आएंगे
एयर इंडिया की इस फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और मंगलवार शाम तक रिकवरी विमान के साथ भारत लौट आएंगे. एयर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि फ्लाइट 2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुई थी और कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाली थी. फ्लाइट के 11 घंटे बाद प्रशांत महासागर के ऊपर क्रू को टेक्निकल इश्यू का संदेह हुआ. पायलट ने तुरंत नजदीकी एयरपोर्ट, उलानबटोर को लैंडिंग के लिए सिलेक्ट किया. वहां पर फ्लाइट को सोमवार शाम 7:59 बजे (स्थानीय समयानुसार) विमान को सुरक्षित उतार लिया गया.
टेक्निकल प्रॉब्लम का शक होने पर इमरजेंसी लैंडिंग
एयर इंडिया की यह फ्लाइट AI174 सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली जा रही थी. फ्लाइट 2 नवंबर को कोलकाता होते हुए जा रही थी. रास्ते में क्रू को टेक्निकल प्रॉब्लम का शक हुआ. इसलिए फ्लाइट को मंगोलिया के उलानबटोर में सुरक्षित उतार लिया गया. एयर इंडिया की तरफ से कहा गया कि हम फ्लाइट AI174 के यात्रियों को लाने के लिए राहत फ्लाइट चलाएंगे. यह फ्लाइट 2 नवंबर की थी जो सोमवार को उलानबटोर गई. राहत फ्लाइट AI183 दिल्ली से आज दोपहर रवाना होगी. यह यात्रियों को लेकर बुधवार सुबह वापस आएगी.
यात्रियों और क्रू की सेफ्टी सबसे पहली प्राथमिकता
एयर इंडिया स्थानीय अधिकारियों और मंगोलिया में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम कर रही है. यात्रियों और क्रू को होटल में ठहराया गया है. उन्हें खाना और जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं. यात्रियों को दिल्ली जाने से जुड़ी जानकारी दी जा रही है. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है. पहले बयान में कहा गया कि विमान सुरक्षित उतरा और जांच हो रही है.
इस बीच, डीजीसीए (DGCA) ने एयर इंडिया (Air India) को बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए अस्थायी छूट दी है. पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने से यूरोपीय रूट्स लंबे हो गए हैं. दो पायलट वाली फ्लाइट्स के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम 10 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे 30 मिनट किया गया है. फ्लाइट ड्यूटी पीरियड 13 घंटे से 14 घंटे हुआ. यह छूट महज यूरोपीय रूट्स के लिए है.