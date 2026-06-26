इसके अलावा, ई-मेल में यह भी बताया गया क‍ि ज‍िन क्रू मेंबर्स को लगता है कि उन्‍हें एक्‍सट्रा यूनिफॉर्म की जरूरत है, वे लिंक के जरिये र‍िक्‍वेस्‍ट कर सकते हैं. इस सबके बीच एयरलाइन ने फ्लाइट डायवर्जन या इंटरनेशनल स्टेशनों पर सिम्युलेटर और ट्रेनिंग ड्यूटी के दौरान लॉन्ड्री फैसेल‍िटी जारी रखने की छूट दी है. मैनेजमेंट के नए फैसले ने एयर इंडिया क्रू मेंबर्स में नाराजगी है. कई कर्मचार‍ियों ने एयर इंड‍िया के इस फैसले पर चुटकी लेते हुए कहा क‍ि विदेश जाने वाली फ्लाइट में उन्‍हें कपड़े धोने और सुखाने के लिए अपने साथ बाल्टी, वाशिंग पाउडर और कपड़े सुखाने वाली रस्सी लेकर जाना पड़ेगा.