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घाटे की मार, 1 जुलाई से विदेशी होटलों में क्रू मेंबर्स के लिए लॉन्ड्री सर्विस बंद करेगी एयर इंडिया

Air India News: द‍िग्‍गज एयरलाइन एयर इंड‍िया ने अपने खर्चों में कटौती करने के ल‍िए बड़ा फैसला क‍िया है. इसके तहत एयर इंड‍िया की तरफ से अब क्रू मेंबर्स को व‍िदेशी होटलों में लॉन्‍ड्री फैस‍िल‍िटी नहीं दी जाएगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 26, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:59 AM IST
घाटे की मार, 1 जुलाई से विदेशी होटलों में क्रू मेंबर्स के लिए लॉन्ड्री सर्विस बंद करेगी एयर इंडिया
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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