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एयर इंडिया टर्बुलेंस कांड पर सरकार का बड़ा एक्शन, CEO कैंपबेल विल्सन तलब, मांगा जवाब

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है. मंत्रालय ने एयर इंडिया के निवर्तमान CEO कैंपबेल विल्सन को तलब कर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में विमान की सुरक्षा, रखरखाव और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल की समीक्षा हुई. DGCA ने घटना को गंभीर मानते हुए जांच AAIB को सौंपी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 11, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:12 PM IST
एयर इंडिया टर्बुलेंस कांड पर सरकार का बड़ा एक्शन, CEO कैंपबेल विल्सन तलब, मांगा जवाब
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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