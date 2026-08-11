/एयर इंडिया टर्बुलेंस कांड पर सरकार का बड़ा एक्शन, CEO कैंपबेल विल्सन तलब, मांगा जवाब

Air India Turbulence Case : फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई कम होने (टर्बुलेंस) के मामले ने विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन को तलब कर घटना को लेकर जवाब मांगा है. एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था, तय SOP के पालन और फ्लाइट के दौरान हुई इस घटना के कारणों की बारीकी से समीक्षा की जा रही है.
फ्लाइट AI2379 से जुड़े इस मामले को लेकर नागर विमानन मंत्रालय में अहम बैठक जारी है. बैठक में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा, DGCA के महानिदेशक वीर विक्रम यादव और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के DG GVG युगंधर मौजूद हैं. बैठक में फ्लाइट के दौरान हुई घटना, यात्रियों और क्रू की सुरक्षा तथा एयरलाइन की ओर से अपनाई गई प्रक्रियाओं पर चर्चा की जा रही है, साथ ही घटना की जवाबदेही तय करने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है.
फुकेट-दिल्ली रूट पर संचालित एयर इंडिया की AI2379 फ्लाइट अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गई थी. इस घटना के बाद विमान की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं. घटना के दौरान विमान में सवार यात्रियों और क्रू सदस्यों को चोटें आने की भी जानकारी सामने आई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एयरलाइन की ऑपरेशनल प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी जांच की जा रही है.
इस मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (AAIB) ने जांच शुरू कर दी है और घटना को सीरियस इंसिडेंट के तौर पर लिया गया है. जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों कम हुई, उस समय विमान किन परिस्थितियों से गुजर रहा था और क्या इस घटना के पीछे टर्बुलेंस, मौसम या कोई तकनीकी अथवा ऑपरेशनल कारण था. इसके अलावा विमान के डेटा, क्रू की कार्रवाई और एयरलाइन की निर्धारित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के पालन की भी जांच की जा सकती है.
घटना के बाद एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था और SOP भी जांच के दायरे में आ गई है. सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि एयरलाइन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन किया गया या नहीं. CEO कैंपबेल विल्सन को तलब किए जाने को सरकार की गंभीरता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. बैठक में घटना की जवाबदेही, एयरलाइन की सुरक्षा प्रणाली और भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.