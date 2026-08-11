/एयर इंडिया टर्बुलेंस कांड पर सरकार का बड़ा एक्शन, CEO कैंपबेल विल्सन तलब, मांगा जवाब

घटना के बाद एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था और SOP भी जांच के दायरे में आ गई है. सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि एयरलाइन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन किया गया या नहीं. CEO कैंपबेल विल्सन को तलब किए जाने को सरकार की गंभीरता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. बैठक में घटना की जवाबदेही, एयरलाइन की सुरक्षा प्रणाली और भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.