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ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेल, करीब 300 उड़ानें रद्द, हीथ्रो समेत कई एयरपोर्ट प्रभावित हुए

लंदन के हीथ्रो, स्टैनस्टेड और सिटी एयरपोर्ट के साथ-साथ मैनचेस्टर, बर्मिंघम, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के अन्य हिस्सों के एयरपोर्ट ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण उड़ानों के संचालन में कुछ परेशानी पैदा हो रही है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 08, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:48 PM IST
ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेल, करीब 300 उड़ानें रद्द, हीथ्रो समेत कई एयरपोर्ट प्रभावित हुए
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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