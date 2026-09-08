/ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेल, करीब 300 उड़ानें रद्द, हीथ्रो समेत कई एयरपोर्ट प्रभावित हुए

UK Air Traffic Control System : ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के अनुसार, इस समस्या के चलते करीब 300 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि बड़ी संख्या में फ्लाइट्स में देरी हुई है. तकनीकी गड़बड़ी का असर ब्रिटेन के कई प्रमुख एयरपोर्ट के साथ-साथ यूरोप के अलग-अलग रूट्स पर भी देखने को मिला है.
ब्रिटेन की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज (NATS) ने जानकारी दी कि उसके इंजीनियर समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं. NATS के मुताबिक, तकनीकी खामी का मुख्य असर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स पर पड़ रहा था. बाद में एजेंसी ने बताया कि समस्या को दूर करने के लिए जरूरी सुधार लागू कर दिया गया है और फ्लाइट सिस्टम धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है. NATS ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी.
फ्लाइटरडार24 ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि इस तकनीकी समस्या का असर कई एयरलाइंस की दर्जनों उड़ानों पर पड़ा. इनमें ब्रिटिश एयरवेज, ईजीजेट, केएलएम और लुफ्थांसा जैसी प्रमुख एयरलाइंस शामिल हैं. लंदन के हीथ्रो, स्टैनस्टेड और लंदन सिटी एयरपोर्ट के अलावा मैनचेस्टर, बर्मिंघम, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के अन्य हिस्सों में स्थित एयरपोर्ट्स ने भी संचालन प्रभावित होने की जानकारी दी. यात्रियों को सलाह दी गई कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें.
As of 1700 UTC, 625 flights have been canceled at airports in the UK following an earlier technical problem at NATS’ Shanwick ATC facility.
easyJet: 218
British Airways: 132
Ryanair 41
KLM 37
Eurowings 22 pic.twitter.com/4hHZYmjFJv
Flightradar24 (@flightradar24) September 8, 2026
बजट एयरलाइन ईजीजेट ने भी कहा कि उसकी कुछ उड़ानें संचालित नहीं हो सकीं. कंपनी के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई समस्या के कारण पूरे यूरोप में कई उड़ानों में देरी हुई. हीथ्रो एयरपोर्ट की वेबसाइट पर मंगलवार को यूरोप के विभिन्न शहरों के लिए जाने वाली कई शॉर्ट-हॉल उड़ानों को रद्द या विलंबित दिखाया गया. हालांकि, शुरुआती जानकारी के अनुसार आने वाली उड़ानों पर इस तकनीकी समस्या का खास असर नहीं पड़ा. फिलहाल, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आखिर किस वजह से आई है. अधिकारियों की ओर से सिस्टम को सामान्य रूप से बहाल करने की प्रक्रिया जारी है.