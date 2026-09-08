/ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेल, करीब 300 उड़ानें रद्द, हीथ्रो समेत कई एयरपोर्ट प्रभावित हुए

बजट एयरलाइन ईजीजेट ने भी कहा कि उसकी कुछ उड़ानें संचालित नहीं हो सकीं. कंपनी के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई समस्या के कारण पूरे यूरोप में कई उड़ानों में देरी हुई. हीथ्रो एयरपोर्ट की वेबसाइट पर मंगलवार को यूरोप के विभिन्न शहरों के लिए जाने वाली कई शॉर्ट-हॉल उड़ानों को रद्द या विलंबित दिखाया गया. हालांकि, शुरुआती जानकारी के अनुसार आने वाली उड़ानों पर इस तकनीकी समस्या का खास असर नहीं पड़ा. फिलहाल, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आखिर किस वजह से आई है. अधिकारियों की ओर से सिस्टम को सामान्य रूप से बहाल करने की प्रक्रिया जारी है.