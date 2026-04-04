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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान में उड़ानों पर संकट गहराया; 35 दिनों में 2,700+ फ्लाइट्स रद्द, कराची सबसे ज्यादा प्रभावित

पाकिस्तान में उड़ानों पर संकट गहराया; 35 दिनों में 2,700+ फ्लाइट्स रद्द, कराची सबसे ज्यादा प्रभावित

कराची हवाई अड्डे पर सबसे अधिक व्यवधान दर्ज किए गए हैं. आज देश भर के पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से विभिन्न मध्य पूर्वी गंतव्यों के लिए कुल 56 दोतरफा उड़ानें रद्द कर दी गईं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:19 PM IST
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पाकिस्तान में उड़ानों पर संकट गहराया; 35 दिनों में 2,700+ फ्लाइट्स रद्द, कराची सबसे ज्यादा प्रभावित

Air travel disruptions in Pakistan :  पाकिस्तान में हवाई यात्रा पर संकट लगातार गहराता जा रहा है. इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला तेज हो गया है. खासकर मिडिल ईस्ट के लिए संचालित फ्लाइट्स पर इसका सबसे अधिक असर देखा जा रहा है.

पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से कुल 56 दोतरफा उड़ानें रद्द

कराची हवाई अड्डे पर सबसे अधिक व्यवधान दर्ज किए गए हैं. आज देश भर के पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से विभिन्न मध्य पूर्वी गंतव्यों के लिए कुल 56 दोतरफा उड़ानें रद्द कर दी गईं. रद्द की गई उड़ानों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA), एयरब्लू, एयर अरबिया, ईरान एयर और कतर एयरवेज सहित अन्य एयरलाइनों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं.

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कराची हवाई अड्डे का सबसे बुरा हाल

कराची हवाई अड्डे पर अबू धाबी, कुवैत, जेद्दा, दम्माम, शारजाह, मदीना, मस्कट, रियाद, नजफ, बहरीन और दुबई सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए आने-जाने वाली 20 दोतरफा उड़ानें रद्द कर दी गईं. इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर भी शारजाह, अबू धाबी, दुबई, बहरीन, रियाद, दम्माम और दोहा जाने वाले मार्गों पर 20 दोतरफा उड़ानें रद्द कर दी गईं.

मिडिल ईस्ट जाने वाली फ्लाइट पर ज्यादा प्रभाव  

लाहौर हवाई अड्डे पर मध्य पूर्व के मार्गों पर चलने वाली छह दोतरफा उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें अबू धाबी और दुबई जाने वाली उड़ानें भी शामिल हैं. पेशावर हवाई अड्डे पर दुबई, दोहा, शारजाह और अबू धाबी जाने वाले मार्गों पर आठ दोतरफा उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि मुल्तान हवाई अड्डे पर दुबई जाने वाली दो दोतरफा उड़ानें रद्द कर दी गईं.

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, पिछले 35 दिनों में पाकिस्तान और मध्य पूर्व के बीच रद्द की गई उड़ानों की कुल संख्या 2,706 तक पहुंच गई है. ये स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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