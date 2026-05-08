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AI युग में टिक नहीं पाएंगे ये दो तरह के कर्मचारी; Airbnb CEO Brian Chesky ने दी बड़ी चेतावनी

Brian Chesky का मानना है कि युवाओं के लिए असली खतरा AI नहीं, बल्कि समय के साथ खुद को न बदल पाना है. उनका कहना है कि सिर्फ लोगों को मैनेज करने वाले मैनेजर और बदलाव का विरोध करने वाले कर्मचारी आने वाले समय में सबसे ज्यादा संघर्ष करेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 08, 2026, 08:06 PM IST
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Airbnb CEO Brian Chesky on AI :  Airbnb के CEO Brian Chesky ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक अलग राय रखी है. जहां कई बड़े टेक CEO AI को नौकरियों के लिए खतरा बता रहे हैं. वहीं, Brian Chesky का मानना है कि असली खतरा AI नहीं, बल्कि उसके साथ खुद को बदलने में असफल होना है. उनके मुताबिक दो तरह के कर्मचारी AI के दौर में टिक नहीं पाएंगे. हाल ही में 'Invest Like The Best' पॉडकास्ट में Brian Chesky ने कहा कि वे दो तरह के लोग जो AI के बदलाव के साथ नहीं चल पाएंगे. वे हैं केवल लोगों को मैनेज करने वाले मैनेजर और वे लोग जो बदलाव नहीं चाहते और खुद को विकसित नहीं करना चाहते.

मैनेजमेंट रोल्स आने वाले समय में बड़े बदलाव से गुजरेंगे : Brian Chesky

उनकी ये सोच Dario Amodei और Mustafa Suleyman जैसे टेक लीडर्स की तुलना में ज्यादा पॉजिटिव मानी जा रही है Chesky का कहना है कि पारंपरिक मैनेजमेंट रोल्स आने वाले समय में बड़े बदलाव से गुजरेंगे. AI के दौर में केवल टीम को दूर बैठकर मैनेज करना काफी नहीं होगा.  भविष्य के नेताओं को 'हाइब्रिड पीपल मैनेजर' बनना पड़ेगा यानी ऐसे लीडर जो खुद काम में सक्रिय रहें और तकनीकी समझ भी रखते हों. उन्होंने कहा कि भविष्य के मैनेजरों को केवल मीटिंग्स और वन-ऑन-वन बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहिए. बल्कि उन्हें यह समझना होगा कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है और काम किस तरह आगे बढ़ रहा है.

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Brian Chesky ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भविष्य में केवल लोगों को मैनेज करने वाले मैनेजरों की कोई वैल्यू रहेगी. आप सिर्फ लोगों के थेरेपिस्ट बनकर या मीटिंग्स करके नहीं चल सकते.

AI को लेकर पॉजिटिव नजरिया

AI को लेकर Chesky का नजरिया काफी पॉजिटिव है. उनका कहना है कि AI ने उनकी कंपनी Airbnb की सफलता में अहम भूमिका निभाई है.

कौन हैं Brian Chesky?

Brian Chesky एक अमेरिकी उद्यमी और इंडस्ट्रियल डिजाइनर हैं. इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी होम-रेंटल प्लेटफॉर्म कंपनियों में से एक Airbnb के सह-संस्थापक और CEO के रूप में जाना जाता है. साल 2007 में उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर कंपनी की शुरुआत की थी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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