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Mobile Bill: करोड़ों मोबाइल यूजर्स को लगेगा झटका! 15% तक बढ़ सकता है आपका मोबाइल ब‍िल; क्‍या है कारण?

Airtel Data Hike: एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्केट में कम कंपन‍ियां और बेहतर हो रहे कारोबारी माहौल के कारण टेलीकॉम कंपन‍ियां मोबाइल टैर‍िफ के दाम में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं. अभी बाजार में तीन बड़ी प्राइवेट और एक सरकारी है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 06, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:25 PM IST
Mobile Bill: करोड़ों मोबाइल यूजर्स को लगेगा झटका! 15% तक बढ़ सकता है आपका मोबाइल ब‍िल; क्‍या है कारण?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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