Airtel Reliance Jio Mobile Bill: मोबाइल यूज करना आज आम हो गया है. इसके ब‍िना आप अपने कामकाज की कल्‍पना भी नहीं कर सकते. लेक‍िन अब देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स की जेब पर एक बार फिर से बोझ बढ़ने वाला है. आने वाले तीन से चार महीने के दौरान देश का टेलीकॉम सेक्टर मोबाइल टैरिफ में 12 से 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकता है. सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च (CIR) की रिपोर्ट के अनुसार, बाजार में कम कंपन‍ियां और बेहतर होते कारोबारी माहौल की वजह से कंपनियां मोबाइल टैर‍िफ के दाम में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं. फिलहाल बाजार में तीन बड़ी प्राइवेट और एक सरकारी कंपनी ही दौड़ में शाम‍िल हैं.