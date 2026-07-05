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शेयर बाजार में चमके एयरटेल और बजाज फाइनेंस, टॉप-10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू ₹1 लाख करोड़ बढ़ी

सबसे ज्यादा फायदा भारती एयरटेल को हुआ है. कंपनी का मार्केट कैप ₹36,529.21 करोड़ बढ़कर ₹11.64 लाख करोड़ पर पहुंच गया है. वहीं, बजाज फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹33,059.83 करोड़ बढ़कर ₹6.43 लाख करोड़ हो गया.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 05, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:24 PM IST
शेयर बाजार में चमके एयरटेल और बजाज फाइनेंस, टॉप-10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू ₹1 लाख करोड़ बढ़ी
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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