/शेयर बाजार में चमके एयरटेल और बजाज फाइनेंस, टॉप-10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू ₹1 लाख करोड़ बढ़ी

Market Capitalization of top 10 Most Valued Firms: बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में तेजी का माहौल देखने को मिला. इस दौरान देश की टॉप-10 सबसे वैल्युएबल कंपनियों में से छह कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Capitalisation) में करीब ₹1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस तेजी में भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस सबसे बड़े गेनर बनकर उभरे. घरेलू शेयर बाजार में पॉजिटिव रुख के बीच देश की 10 सबसे वैल्युएबल कंपनियों में से छह ने बहुत बढ़ियां प्रदर्शन किया है. इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और बाजार में खरीदारी का उत्साह देखने को मिला है.
सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 663.44 अंक (0.86%) और एनएसई निफ्टी 214.85 अंक (0.89%) की बढ़त के साथ बंद हुए. मजबूत घरेलू आर्थिक संकेतकों, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और अमेरिकी श्रम बाजार के नरम आंकड़ों के बाद वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में राहत की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है.
सबसे ज्यादा फायदा भारती एयरटेल को हुआ है. कंपनी का मार्केट कैप ₹36,529.21 करोड़ बढ़कर ₹11.64 लाख करोड़ पर पहुंच गया है. वहीं, बजाज फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹33,059.83 करोड़ बढ़कर ₹6.43 लाख करोड़ हो गया.
इसके अलावा ICICI बैंक के मार्केट कैप में ₹16,084.29 करोड़, एलआईसी में ₹8,601.99 करोड़, एचडीएफसी बैंक में ₹7,664.89 करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर में ₹6,461.38 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
दूसरी ओर, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को सबसे बड़ा झटका लगा है. कंपनी का मार्केट कैप ₹26,572.20 करोड़ घट गया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू ₹18,945.56 करोड़, एसबीआई की ₹4,846.08 करोड़ और टीसीएस की ₹1,031.15 करोड़ कम हो गई है.
साप्ताहिक उतार-चढ़ाव के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे वैल्युएबल कंपनी बनी रही. इसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा है.