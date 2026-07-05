/शेयर बाजार में चमके एयरटेल और बजाज फाइनेंस, टॉप-10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू ₹1 लाख करोड़ बढ़ी

Market Capitalization of top 10 Most Valued Firms: बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में तेजी का माहौल देखने को मिला. इस दौरान देश की टॉप-10 सबसे वैल्युएबल कंपनियों में से छह कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Capitalisation) में करीब ₹1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस तेजी में भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस सबसे बड़े गेनर बनकर उभरे. घरेलू शेयर बाजार में पॉजिटिव रुख के बीच देश की 10 सबसे वैल्युएबल कंपनियों में से छह ने बहुत बढ़ियां प्रदर्शन किया है. इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और बाजार में खरीदारी का उत्साह देखने को मिला है.