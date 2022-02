Airtel Down: देशभर में Airtel की सर्विस डाउन, लोगों को इंटरनेट चलाने में आई दिक्कत

नई दिल्ली: देश की जानी मानी टेलीकॉम सर्विस कंपनी एयरटेल का नेटवर्क कई जगहों पर डाउन हो गया है. देश के कई हिस्सों से लोग कंपनी से इसकी शिकायत कर रहे हैं. एयरटेल यूजर्स का कहना है कि उन्हें ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विस में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इसे लेकर लोग ट्विटर पर भी शिकायत कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, एयरटेल यूजर्स को इंटरनेट चलाने में काफी दिक्कत हो रही है. ये दिक्कत Airtel नेटवर्क आउटेज की वजह से आ रही है. इस मसले पर कंपनी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये समस्या देशभर में हो रही है. इससे Airtel मोबाइल इंटरनेट यूजर्स और कंपनी के ब्रॉडबैंड और Wi-Fi सर्विस यूजर्स भी प्रभावित हो रहे हैं.

User reports indicate Airtel is having problems since 11:34 AM IST. https://t.co/Txh31sb3Bn RT if you're also having problems #Airteldown

— Down Detector India (@DownDetectorIN) February 11, 2022