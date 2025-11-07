5.1 करोड़ शेयरों के ब्लॉक डील की खबर आते ही भरभराकर गिरा Airtel का शेयर ₹10300 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी ये कंपनी

Bharti Airtel Share Price: टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है. एयरटेल के स्टॉक्स आज खुलने के साथ बुरी तरह से गिर गए. एयरटेल के शेयर आज इंट्राडे ट्रेडिंग में करीब 4.5% टूटकर2001 तक फिसल गया. दरअसल ये गिरावट एक खबर के बाद आई. खबर आई कि एयरटेल बड़ी ब्लॉक डील करने जा रही है. कंपनी अपने 5.1 करोड़ शेयर बेचेगी. इस ब्लॉक डील में Singapore Telecommunications एयरटेल में अपनी 0.8% हिस्सेदारी बेचेगी. इस डील की कुल वैल्यू 10000 करोड़ आंकी गई है.

एयरटेल की ब्लॉक डील

ब्लॉक डील के कारण आज शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. भारती एयरटेल के शेयरों में शुक्रवार के कारोबारी दिए एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद लगभग 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है.सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस (सिंगटेल) के मालिकाना हक वाली प्रमोटर इकाई पेस्टल लिमिटेड लगभग 0.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है, जिसे 10,300 करोड़ रुपए में बेचा गया है.

डील 2,030 रुपए प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर हुई है, जो कि कंपनी के शेयर की पिछली बंद कीमत 2,094.90 रुपए की तुलना में 3 प्रतिशत से ज्यादा का डिस्काउंट है. इस ब्लॉक डील के लिए ब्रोकर के तौर पर जेपी मॉर्गन ने काम किया है. इससे पहले भी इस वर्ष मई में सिंगटेल ने भारती एयरटेल में अपनी लगभग 1.2 प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 2 अरब सिंगापुर डॉलर में बेच दी थी. सिंगटेल द्वारा यह कदम उसके परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने और शेयरधारकों के रिटर्न को बढ़ाने के लिए एक्टिव कैपिटल मैनेजमेंट के तहत उठाया गया था.

बीते कारोबारी दिन भारती एयरटेल का शेयर एनएसई पर 0.87 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2,095 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुआ था। बीते एक महीने में कंपनी का शेयर 3.68 प्रतिशत बढ़ा है. इससे पहले, टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल ने वित्त वर्ष 26 की सितंबर तिमाही के लिए अपने मजबूत नतीजों की घोषणा की थी. कंपनी का ईबीआईटीडीए बढ़कर 29,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि बीते वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत की वृद्धि थी.

कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 52.7 प्रतिशत बढ़कर 6,791 करोड़ रहा, जो कि तिमाही आधार पर 14.2 प्रतिशत की वृद्धि थी। कंपनी का रेवेन्यू 25.7 प्रतिशत चढ़कर 52,145 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 41,473 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था. आईएएनएस